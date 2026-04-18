Не покупайте крупные саженцы томатов на рынке: фермер объяснила, почему это ловушка

Рассаду следует выбирать осмотрительно

При покупке саженцев рассады следует обращать внимание не только на стебель и листья, но и на корневую систему. Так как она играет важнейшую роль.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Тарабарина.

По словам фермерки, рассада должна иметь хорошую и крепкую корневую систему, ведь от нее зависит скорость и качество роста растения.

Саженцы помидоров

"Если видели, на базарах часто продаются такие саженцы, например помидоров, по 30 сантиметров, но при этом с маленьким корешком. С такого толку не будет, потому что когда его посадят, никакого развития растения не будет, пока будет нарастать коренная система", — говорит Тарабарина.

Не пропустите: Семена просто сгниют: почему опытные фермеры запрещают сеять свеклу и огурцы в апреле.

Поэтому, по ее мнению, лучше купить маленькую рассаду с хорошо развитой корневой системой, она начнет расти довольно быстро. Впрочем, немалую роль в развитии растений и их урожайности играет уход, правильная посадка и т.д.

Напомним, что апрельские заморозки могут оставить Украину без урожая абрикосов. Ведь их цветение приходится на похолодание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину идут сильные заморозки, которые могут побить некоторые растения.