Решение Трампа ничего не изменит? Бессмертный о попытках России забрать оккупированные территории

Европа поддерживает позицию Украины

Юридически временно оккупированные украинские территории признать российскими не получится, ведь это нарушение норм и законов. Даже если США во главе с президентом Дональдом Трампом пойдут на уступки Кремлю, это вряд ли что-то изменит.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный дипломат и политик Роман Бессмертный.

По его словам, разницы между Краматорском, Луганском, Ялтой, Симферополем нет. Это была Украина, есть и будет. Более того, никто никому не собирается ничего отдавать.

"Все это будет возвращено, оккупант будет изгнан оттуда, и это будет украинская территория. Пусть не мечтают о том, что Украина будет покидать свою территорию. Украинская Конституция определяет украинскую территорию как неприкосновенную", — говорит дипломат.

Территории, которые хочет забрать Россия

Бессмертный отмечает, что ни президент, ни парламент, ни правительство, ни референдум не могут отдать России кусочек или участок земли. Это невозможно и какие-либо действия в этом плане со стороны определенных лиц – это уголовное преступление. Более того, Россия временно оккупировала территорию Украины. Киев никогда не подпишет документ, подтверждающий отдачу территорий, это невозможно с точки зрения Конституции.

"США признают [оккупированные территории российскими]? Если одно государство из 194-х и признает, это еще ничего не значит. Таким образом это делается для того, чтобы стимулировать Трампа давить на Украину. Не больше, не меньше. Последствий правовых это никаких не имеет ни для ООН, ни для Европы. Более того, европейцы здесь на стороне Украины. Есть принцип территориальной целостности, суверенности территории. И потому никто не собирается ни сантиметра ни Донбасса, ни Крыма некому отдавать", — говорит политик.

Он добавил: то, что Россия отнесла некоторые территории Украины к своим и записала это в Конституцию, ничего не меняет. Ведь территории принадлежат нашему государству, такие действия Кремля не правомерны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, втянет ли Россия Лукашенко в войну с Украиной.