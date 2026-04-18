Беларусь – угроза не только Украине. Какие планы Кремля может воплотить Минск

Белорусский фактор следует включить в любые переговорные процессы

Беларусь выступает для России не только как плацдарм в войне против Украины, но и как угроза странам Балтии. Ведь Кремль может разместить свою армию, оружие где бы то ни было, не только у украинского пограничья.

Об этом "Телеграфу" рассказал оппозиционный белорусский общественный деятель и политолог Дмитрий Болкунец.

По словам политолога, территория Беларуси может рассматриваться Россией как стратегический ресурс для действий против Украины и стран Балтии. Поэтому рассматривается риск усиления контроля над Беларусью вплоть до фактической потери ею самостоятельности, а также размещения на ее территории значительной российской военной группировки.

Беларусь и Украина на карте

При этом, по мнению Болкунца, критически важно включение белорусского фактора в любые будущие переговорные процессы и возможные мирные соглашения.

"В таких документах должны быть закреплены положения о гарантии суверенитета и территориальной целостности Беларуси, о недопустимости размещения на ее территории ядерного оружия и иностранных вооруженных сил, о выводе уже размещенных российских военных сил, а также о запрете использования территории Беларуси для военных действий против третьих стран", — говорится в сообщении.

Он отмечает, что Беларусь остается буферной зоной, которой может воспользоваться Москва. И каждая новая волна тревоги вокруг Минска – это напоминание о том, что эта проблема никуда не исчезла.

В то же время признаков полноценной подготовки Беларуси к вторжению нет. Но тема остается важным фактором давления и требует постоянного мониторинга. Угроза с севера оценивается как потенциальная, но не немедленная.

