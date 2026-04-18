"Шакалы": в России истерят из-за действий Польши
Поляки проявили принципиальную позицию
Польша отказывается пускать на свою территорию российских атлетов. Данное решение касается чемпионата Европы-2027 по прыжкам в воду.
Что нужно знать
- Польша отказывается пускать россиян на Евро-2027 по прыжкам в воду
- Россияне оскорбляют поляков на фоне скандала
- В апреле с России полностью сняли все санкции в водных видах спорта
Об этом в эфире Polskie Radio заявила глава Польской федерации плавания, олимпийская чемпионка Отыля Енджейчак. По ее словам, официальная Варшава не одобряет решение World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) о допуске РФ на международные соревнования без ограничений, однако не будет препятствовать польским спортсменам соревноваться с россиянами в других странах.
Если военная ситуация не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Белоруси к участию.
В России ту же начали поливать Польшу грязью. Представители РФ требуют забрать у поляков Евро.
Напомним, в апреле 2026 года World Aquatics объявила о решении допустить россиян и белорусов на взрослые турниры под национальными флагами. Данное решение привело к грандиозному скандалу. Страны Северной Европы намерены отказаться от проведения международных турниров под эгидой World Aquatics из-за возвращения символики агрессоров.
Ранее Эстония потеряла Евро по фехтованию. Дело в том, что официальный Таллинн отказался принимать российских фехтовальщиков на своей территории.