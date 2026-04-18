"Шакалы": в России истерят из-за действий Польши

Поляки проявили принципиальную позицию

Польша отказывается пускать на свою территорию российских атлетов. Данное решение касается чемпионата Европы-2027 по прыжкам в воду.

Что нужно знать

Польша отказывается пускать россиян на Евро-2027 по прыжкам в воду

Россияне оскорбляют поляков на фоне скандала

В апреле с России полностью сняли все санкции в водных видах спорта

Об этом в эфире Polskie Radio заявила глава Польской федерации плавания, олимпийская чемпионка Отыля Енджейчак. По ее словам, официальная Варшава не одобряет решение World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) о допуске РФ на международные соревнования без ограничений, однако не будет препятствовать польским спортсменам соревноваться с россиянами в других странах.

Если военная ситуация не изменится, мы не допустим спортсменов из России и Белоруси к участию. Отыля Енджейчак

Отыля Енджейчак/Фото: Getty Images

В России ту же начали поливать Польшу грязью. Представители РФ требуют забрать у поляков Евро.

Напомним, в апреле 2026 года World Aquatics объявила о решении допустить россиян и белорусов на взрослые турниры под национальными флагами. Данное решение привело к грандиозному скандалу. Страны Северной Европы намерены отказаться от проведения международных турниров под эгидой World Aquatics из-за возвращения символики агрессоров.

Ранее Эстония потеряла Евро по фехтованию. Дело в том, что официальный Таллинн отказался принимать российских фехтовальщиков на своей территории.