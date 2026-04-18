Макрон "слил" интимное фото Мелании Трамп? На нем есть скандальный преступник

Архивный снимок с Эпштейном распространился в сети

В социальных сетях пользователи тиражируют сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы опубликовал компрометирующее фото первой леди США Мелании Трамп в компании скандально известного преступника Джеффри Эпштейна.

Волна публикаций утверждает, что Макрон "слил" снимок в качестве политической насмешки или доказательства скрытых связей четы Трамп с осужденным за сексуальные преступления бизнесменом.

На фото - Эпштейн с Меланией Трамп

Был ли "слив" от Макрона?

Несмотря на громкие заголовки, нет никаких доказательств того, что Эммануэль Макрон когда-либо публиковал или распространял подобное изображение. Поиск в официальных профилях президента Франции в X (Twitter) и Instagram не выявил никаких следов данной публикации.

По данным FactCrescendo, первоисточником утверждения о причастности Макрона стал египетский журналист, опубликовавший пост в начале апреля. Изначально изображение распространялось как пародия или сатирический коллаж, однако позже оно потеряло контекст и было переопубликовано как "реальный компромат", что ввело в заблуждение миллионы пользователей.

Отредактированное фото - настоящее фото

Заявление Мелании Трамп

Интерес к теме вспыхнул с новой силой после того, как 9 апреля 2026 года первая леди выступила с официальным заявлением. Как сообщает Reuters, она категорически опровергла любые связи с Эпштейном, заявив, что "никогда не состояла в отношениях" с ним, и назвала все обвинения ложными.

К слову, ранее в сети распространялось фото, где Меланию Трамп показывают среди девушек, связанных с Эпштейном. Пользователи предполагали, что это может относиться к недавно рассекреченным материалам по делу сексуального преступника.