Заморозки до -7 градусов накроют Украину. Когда и где будет холоднее всего

В некоторых регионах уже объявили метеорологическое предупреждение

На смену умеренному теплу в Украине идут немалые заморозки. Они могут нанести значительный ущерб урожаю.

Как отметил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, уже в начале рабочей недели, с 20 апреля, Украину ждет похолодание. Подробнее читайте в материале "В Украину идет арктический холод: синоптик назвал дату смены погоды".

По его прогнозам, днем температура опустится до 9–14° тепла, а ночью на почве и в пониженных формах рельефа возможны заморозки 0–3 °. Похожие данные приводит и Укргидрометцентр. Он предупреждает, что 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) ожидается 0-3 ° (І уровень опасности, желтый). В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях тоже заморозки, но ІІ уровень опасности, оранжевый.

Карта областей, где ожидаются заморозки. Данные: Ventusky

При этом кандидат географических наук Вера Балабухп редупреждает, что значительное понижение температуры может нести угрозу для урожая. Особенно это касается деревьев, которые уже начали цвести.

"Если будут заморозки в воздухе, они могут повредить и цвет, и завязь", — говорит климатологиня.

Когда в Украине будет холоднее всего

По данным портала Ventusky, 22 апреля западные и северные области ночью ожидают заморозки до -3 градусов, в остальных регионах прогнозируется до +6 градусов. Также восточные регионы накроет сильный ливень.

Погода в Украине 22 апреля. Данные: Ventusky

В воскресенье, 26 апреля, синоптики прогнозируют до -7 градусов в западных областях Украины, самые большие морозы накроют горные регионы. В других ожидается от 0 до +6 градусов ночью. Также в этот день центральные и восточные области накроет немалый дождь

Погода в Украине 26 апреля. Данные: Ventusky

