Заморозки до -7 градусов накроют Украину. Когда и где будет холоднее всего
В некоторых регионах уже объявили метеорологическое предупреждение
На смену умеренному теплу в Украине идут немалые заморозки. Они могут нанести значительный ущерб урожаю.
Как отметил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, уже в начале рабочей недели, с 20 апреля, Украину ждет похолодание. Подробнее читайте в материале "В Украину идет арктический холод: синоптик назвал дату смены погоды".
По его прогнозам, днем температура опустится до 9–14° тепла, а ночью на почве и в пониженных формах рельефа возможны заморозки 0–3 °. Похожие данные приводит и Укргидрометцентр. Он предупреждает, что 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) ожидается 0-3 ° (І уровень опасности, желтый). В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях тоже заморозки, но ІІ уровень опасности, оранжевый.
При этом кандидат географических наук Вера Балабухп редупреждает, что значительное понижение температуры может нести угрозу для урожая. Особенно это касается деревьев, которые уже начали цвести.
"Если будут заморозки в воздухе, они могут повредить и цвет, и завязь", — говорит климатологиня.
Когда в Украине будет холоднее всего
По данным портала Ventusky, 22 апреля западные и северные области ночью ожидают заморозки до -3 градусов, в остальных регионах прогнозируется до +6 градусов. Также восточные регионы накроет сильный ливень.
В воскресенье, 26 апреля, синоптики прогнозируют до -7 градусов в западных областях Украины, самые большие морозы накроют горные регионы. В других ожидается от 0 до +6 градусов ночью. Также в этот день центральные и восточные области накроет немалый дождь
