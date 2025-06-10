Большая зарплата, но всего 15 лет стажа. На какую пенсию ожидать в 65 лет

Большая зарплата не всегда гарантирует значительную пенсию

Если ваша заработная плата составляет 75 000 гривен в месяц, то даже она не гарантирует высокой пенсии, когда трудовой стаж всего 15 лет.

"Телеграф" решил узнать, сколько пенсии будет получать человек в 2025 году, если он наработал всего 15 лет стажа, но ему выплачивают по 75 тысяч зарплаты. В этом помог пенсионный калькулятор.

По его данным, мужчина, выходящий на пенсию в 65 лет и имеющий 15 лет официального стажа, может рассчитывать только на 11 906 гривен пенсии ежемесячно. Однако это не окончательная сумма, и она может отличаться от фактической, которая будет выплачиваться после оформления.

Этот расчет пенсии осуществлен для категории украинцев, которые будут выходить на общих условиях и не будут принадлежать к льготным категориям населения — ветераны войны, дети войны, почетные доноры, заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли пенсия выше 17 тысяч гривен, если получаешь 30 тысяч гривен зарплаты. Расчет для тех, кто будет выходить в 60.