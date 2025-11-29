Из каких банков украинцы активно забирают деньги и куда их вкладывают — анализ данных Нацбанка

Больше депозитов в ПриватБанке

Украинские вкладчики не унимаются и активно перевкладывают свои деньги из банка в банк. По итогам 3 квартала 2025 года оттоки вкладов населения были зафиксированы в 16 банках из 60 и три из них государственные — Укрэксимбанк (на 16,2%, до 33,2 млрд грн), Сенс Банк (на 0,4%, до 46,8 млрд грн) и Первый инвестиционный банк (на 8,4,4%).

"Телеграф" проанализировал последнюю официальную отчетность Нацбанка, сравнив ее с аналогичным периодом 2024 года.

Согласно ей, наибольшие оттоки по всем счетам населения (гривна + инвалюта) в деньгах произошли в такой пятерке:

Укрэксимбанк — на 6,4 млрд грн (на 16,2%), до 33,2 млрд грн;

Коминбанк — на 761,2 млн грн (на 23,5%), до 2,5 млрд грн;

Международный инвестиционный банк — на 364,1 млн грн (на 42,9%), до 484,7 млн грн;

РВС Банк – на 300,2 млн грн (на 42,2%), до 411,6 млн грн;

Сенс Банк – на 195,5 млн грн (на 0,4%), до 46,8 млрд грн.

Источники из государственного Укрэксимбанка объясняют это сворачиванием розничного бизнеса, которое началось в прошлом году в связи с изменением стратегии учреждения и концентрации на корпоративном бизнесе. В Сенс Банке тяга вкладчиков к выходу мотивируют преимущественно вопросами качества сервисов для физлиц и переходом структуры к более жесткому финансовому мониторингу, а в Международном инвестбанке — с отстранения от управления экс-президента Украины Петра Порошенко (крупнейшего акционера) и переводом его личных денег и накоплений бизнес- и политических партнеров. С РВС Банком, который Нацбанк признал недавно неплатежеспособным, все гораздо проще — едва ли не все ключевые вкладчики заранее опасались вывода структуры с рынка.

Сенс Банк

Если смотреть на уменьшение этой же депозитной базы в процентах, то активнее всего деньги снимали в банке "Фамильный", где вложения физлиц сократились сразу на 81% (до 1,4 млн грн), СЕБ Корпоративный банк — на 69,1% (до 5,3 млн грн), и Украинскому банку реконструкции и развития.

Из общих показателей видно, что крупнейшие депозитные портфели людей сконцентрированы в двух крупнейших государственных розничных банках – ПриватБанке (492,5 млрд грн) и Сбербанке (228 млрд грн), у которых на двоих свыше 2 тыс. отделений по Украине. На них приходится сразу 54,2% (720,6 млрд грн) всех вкладов населения, а на остальные 58 банков — всего 45,8% (609,7 млрд грн). Третье место, но с большим отрывом занимает Универсал Банк с финтехом monobank (93,1 млрд грн).

Таблица депозитов по банкам

Ощадбанк и ПриватБанк

Именно эта тройка (ПриватБанк, Ощадбанк и Универсалбанк) показала в третьем квартале наибольший прирост вкладов населения в деньгах – плюс 114,5 млрд грн. А если смотреть на процентные увеличения средств физлиц на счетах, то в лидерах будут небольшие структуры: Асвио Банк – на 72,9% (до 839,6 млн грн), Скай Банк – на 64,9% (до 286,5 млн грн) и Европромбанк – на 64,8% (до 354,3 млн грн).

Монобанк

Три банка с иностранным капиталом до сих пор не открывают населению счета и не имеют от простых людей ни одной гривны: Дойче Банк ДБУ, ИНГ Банк Украина, Ситибанк.

Общая сумма вложений населения на банковских счетах за год выросла на 13,5% и составила на 1 октября 2025 года 1,33 трлн грн.