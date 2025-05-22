Как обойти неудобный лимит на переводы с карты на карту: 6 простых способов

Есть ряд документов, которые могут помочь преодолеть лимиты на переводы

В Украине действуют ограничения на объемы финансовых операций, в частности – переводов средств с карты на карту. В основном это лимиты в 100 000 гривен в месяц, после достижения которых банк может потребовать документальное подтверждение источников доходов.

Однако для клиентов, регулярно осуществляющих большие транзакции (например, предприниматели или те, кто помогает ВСУ), есть несколько легальных механизмов, позволяющих увеличить лимит или избежать блокирования переводов.

Один из таких – предоставление официального подтверждения доходов в банк:

справка ОК-5 или ОК-7 из ПФУ (формируется онлайн через портал "Дія" или в ЦНАПе);

декларация на доходы с Государственной налоговой службы;

выписка о зарплатных начислениях от работодателя;

справка о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;

подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);

документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.

После рассмотрения банком, эти документы могут стать основанием для отмены или существенного повышения лимитов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что платежные требования пересматриваются регулярно: с 1 октября 2024 года лимит составлял 150 тыс. грн в месяц, а с 1 февраля 2025-го — в пределах 50-150 тыс. грн. грн. Начиная с 1 июня 2025 будет действовать новое ограничение: клиентам с высоким риском разрешат переводы до 50 тыс. грн, а для лиц со средним и низким риском лимит снизится до 100 тыс. грн. грн. Это правило вступит в силу автоматически. Идея общего ограничения переводов между картами появилась еще в 2023 году. Причиной стало то, что финансовые учреждения не могли должным образом отследить назначение платежей, поскольку организации нередко указывали его некорректно или манипулировали во избежание налогообложения. Особенно это касалось операторов игорного бизнеса, которых государство стремилось вывести из тени из-за обязательной лицензии и уплаты налогов.