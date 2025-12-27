Не экономьте на вкусе: как купить натуральную и качественную красную икру

Качество продукта зависит от добродетели производителя

К праздничному столу всегда хочется приобрести натуральную и качественную красную икру. Но, какую форму упаковки следует выбирать — стеклянную тару или жестяную банку.

Качественная икра должна иметь соответствующий внешний вид. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал глава Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

"Красная икра поступает в Украину в замороженном виде. Дальше есть два варианта. Первый — продают сразу в замороженных лотках по пол килограмма или килограмму. Такая икра содержит только соль, без других добавок. Содержание соли в ней всего 3 процента", — рассказал Загуменный.

По словам эксперта, она и будет самой вкусной. Перед подачей на стол ее нужно просто разморозить.

А второй вариант, по его словам, когда производитель импортирует замороженную икру в Украину, солит ее, фасует и закатывает в жестяные или стеклянные банки. При этом в продукте будет больший процент соли.

"Часто бывает, что она является более бюджетным вариантом, потому что часть икринок может быть либо помятыми, либо может не держать оболочку, но, из плюсов она, как правило, дешевле ", — отметил Загуменный.

Он подчеркнул, что у одного производителя цена может отличаться вдвое. Все зависит от того, как икринки одинаковы по размеру и цвету и какое количество жидкости в банке.

"В стеклянных банках икру видно — можно оценить размер икринок, их однородность. В жестяной банке ничего не видно. Это похоже на то, как брать кота в мешке. Мы точно знаем, что это будет кот, но мы не знаем, какой будет его шерсть", — добавил Загуменный.

