Жилищная субсидия в 2026: изменения, проверки доходов и как подать заявление

Перед предоставлением помощи государство проверит доходы получателя

В 2026 году государство сохраняет механизм субсидий, однако правила назначения были уточнены, а контроль за доходами и имущественным состоянием получателей усилился.

Кто имеет право на субсидию

Жилищная субсидия — это адресная государственная социальная помощь, которая предоставляется гражданам, не способным самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Помощь предоставляется не в фиксированном размере, а рассчитывается индивидуально — в зависимости от доходов семьи, состава домохозяйства и объема потребленных услуг.

Право на субсидию имеют домохозяйства, у которых расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% совокупного семейного дохода. Этот показатель определяется отдельно для каждой семьи с учетом всех официальных доходов ее членов — зарплат, пенсий, социальных выплат и других поступлений.

Обратиться за назначением субсидии могут зарегистрированные в жилье лица, арендаторы с действующим договором найма, внутренне перемещенные лица, а также индивидуальные застройщики. Во время рассмотрения заявления государство оценивает не только уровень доходов, но и другие обстоятельства, влияющие на возможность домохозяйства самостоятельно оплачивать услуги.

Какие правила действуют сейчас и что изменилось

В 2026 году Пенсионный фонд Украины остается единым органом, который назначает и выплачивает жилищные субсидии. Для большинства граждан перерасчет на отопительный сезон 2025-2026 годов происходит автоматически с 1 октября.

В то же время отдельным категориям необходимо обратиться в ПФУ лично. Это касается граждан, которые оформляют субсидию впервые, а также тех, у кого произошли изменения в составе домохозяйства, перечне услуг или доходах. При расчете субсидии на отопительный сезон учитываются доходы за первый и второй кварталы 2025 года, а пенсионные выплаты — за август 2025 года.

Как оформить субсидию

На данный момент в Украине действует два основных способа оформления жилищной субсидии — онлайн через государственные электронные сервисы и офлайн через органы социальной защиты.

Онлайн

Подать заявление на субсидию дистанционно можно через портал государственных услуг "Дія", а также через электронные сервисы Минсоцполитики и Пенсионного фонда. Для этого необходимо авторизоваться на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи, Дія.Підпису или BankID.

Один из шагов заполнения заявки на субсидию

Во время заполнения анкеты заявитель указывает адрес, состав домохозяйства, информацию о доходах, наличии задолженности, транспортных средств, недвижимости, крупных покупок и депозитов. Рассмотрение документов может длиться до 30 календарных дней.

Оформление заявки на субсидию

Офлайн

Для оформления субсидии офлайн граждане обращаются в органы социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Подать бумажные заявления можно через исполнительные органы местных советов и центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Первая страница заявления на получение субсидии

Для оформления субсидии офлайн необходимо подать заявление установленного образца и декларацию о доходах и расходах домохозяйства. В каждом случае перечень дополнительных документов определяется индивидуально.

Кто имеет право на субсидию, как ее считают и что может повлиять на выплаты

Получить помощь могут как граждане Украины, так и иностранцы, законно находящиеся на территории страны. В случаях фактического проживания без регистрации необходимо подтвердить адрес соответствующими документами.

Размер субсидии определяется индивидуально. Сначала вычисляют среднемесячный совокупный доход семьи, определяют доход на одного человека и соотносят его с прожиточным минимумом. Если фактическая стоимость коммунальных услуг превышает обязательный процент платежа (сейчас это 15% дохода), разницу компенсирует государство.

Жилищную субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения и до завершения отопительного сезона — 30 апреля.

При расчете учитываются все официальные доходы членов домохозяйства, данные о которых есть в реестрах налоговой службы и Пенсионного фонда.

В то же время существует ряд обстоятельств, которые могут лишить домохозяйство права на субсидию. Помощь не назначат, если кто-то из членов семьи в течение года совершил финансовые операции на сумму более 50 тысяч гривен.

Основанием для отказа также является наличие депозитов или облигаций на сумму более 100 тысяч гривен, владение несколькими объектами жилья или транспортными средствами с небольшим сроком эксплуатации. Отдельно учитывается отсутствие официальных доходов, неуплата ЕСВ, задолженность по алиментам или исполнительные производства.

