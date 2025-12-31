Житлова субсидія у 2026: зміни, перевірки доходів і як подати заяву

Перед наданням допомоги держава перевірить доходи отримувача

У 2026 році держава зберігає механізм субсидій, проте правила призначення було уточнено, а контроль за доходами та майновим станом одержувачів посилився.

"Телеграф" розповість, які зміни чекають цю сферу, як громадяни можуть оформити допомогу, а також хто втратить право на виплати взагалі.

Хто має право на субсидію

Житлова субсидія — це адресна державна соціальна допомога, яка надається громадянам, що не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Вона дозволяє зменшити фінансове навантаження на домогосподарства та компенсує частину витрат на утримання житла й споживання комунальних ресурсів у межах установлених державою норм.

Програма житлових субсидій діє в Україні з 1995 року і залишається одним із ключових механізмів соціального захисту населення на тлі зростання тарифів. Допомога надається не у фіксованому розмірі, а розраховується індивідуально — залежно від доходів родини, складу домогосподарства та обсягу спожитих послуг.

Право на субсидію мають домогосподарства, у яких витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% сукупного сімейного доходу. Цей показник визначається окремо для кожної сім’ї з урахуванням усіх офіційних доходів її членів — зарплат, пенсій, соціальних виплат та інших надходжень.

Звернутися за призначенням субсидії можуть зареєстровані в житлі особи, орендарі з чинним договором найму, внутрішньо переміщені особи, а також індивідуальні забудовники. Під час розгляду заяви держава оцінює не лише рівень доходів, а й інші обставини, що впливають на можливість домогосподарства самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги.

Які правила діють зараз і що змінилося

У 2026 році Пенсійний фонд України залишається єдиним органом, який призначає та виплачує житлові субсидії. Для більшості громадян перерахунок на опалювальний сезон 2025-2026 років відбувається автоматично з 1 жовтня, зокрема для тих, хто отримував субсидію раніше або мав її нульовий розмір у неопалювальний період.

Водночас окремим категоріям необхідно звернутися до ПФУ особисто. Це стосується громадян, які оформлюють субсидію вперше, а також тих, у кого відбулися зміни у складі домогосподарства, переліку комунальних послуг чи доходах.

Під час розрахунку субсидії на опалювальний сезон враховуються доходи за перший і другий квартали 2025 року, а пенсійні виплати — за серпень 2025 року.

Як оформити субсидію

Наразі в Україні діє два основні способи оформлення житлової субсидії — онлайн через державні електронні сервіси та офлайн через органи соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Кожен із варіантів має свої особливості, але юридично вони рівнозначні.

Онлайн

Подати заяву на субсидію дистанційно можна через портал державних послуг "Дія", а також через електронні сервіси Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Для цього необхідно авторизуватися на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або BankID, після чого в розділі "Послуги" обрати сервіс подання заяви на житлову субсидію.

Один із кроків заповнення заявки на субсидію.

Під час заповнення анкети заявник вказує адресу, за якою оформлюється субсидія, склад домогосподарства, інформацію про доходи, наявність заборгованості за комунальні послуги, транспортних засобів, нерухомості, великих покупок, депозитів та інших фінансових зобов’язань. Також обирається перелік житлово-комунальних послуг або внесків, на які запитується субсидія, і спосіб отримання коштів — на банківський рахунок (IBAN) або через поштового оператора.

Оформлення заявки на субсидію

Офлайн

Для оформлення субсидії офлайн громадяни звертаються до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. З 2021 року підрозділи соціального захисту районних держадміністрацій приймають документи переважно поштою або в електронній формі.

Водночас подати паперові заяви можна через виконавчі органи місцевих рад та центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такому разі працівники ЦНАП зобов’язані передати документи до відповідного органу соціального захисту протягом трьох робочих днів.

Перша сторінка заяви на отримання субсидії

Для оформлення субсидії офлайн необхідно подати заяву встановленого зразка та декларацію про доходи та витрати домогосподарства. У кожному разі список додаткових документів визначається індивідуально.

Хто має право на субсидію, як її вважають та що може вплинути на виплати

Житлова субсидія призначається людям, чиї доходи не дозволяють самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Отримати її можуть як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, які законно перебувають на території країни та проживають у багатоквартирних чи приватних будинках. Оформити субсидію мають право зареєстровані мешканці житла, орендарі з чинним договором найму, внутрішньо переміщені особи, індивідуальні забудовники, а також неповнолітні діти без батьківського піклування або недієздатні особи — через опікунів чи піклувальників. У випадках фактичного проживання без реєстрації необхідно підтвердити адресу відповідними документами.

Розмір субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Спочатку обчислюють середньомісячний сукупний дохід сім’ї, визначають дохід на одну особу та співвідносять його з прожитковим мінімумом. На основі цього розраховується обов’язковий відсоток платежу, який сім’я має сплачувати самостійно. Якщо фактична вартість комунальних послуг перевищує цю суму, різницю компенсує держава. Наразі для розрахунку застосовується знижена базова норма — 15% доходу домогосподарства.

Житлову субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення і до завершення опалювального сезону — 30 квітня. Субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу надається один раз на рік — з місяця звернення до 31 грудня.

Під час розрахунку враховуються всі офіційні доходи членів домогосподарства: заробітна плата, пенсії, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендії (крім окремих соціальних), соціальні виплати, допомога з безробіття, перекази з-за кордону, дивіденди та інші доходи, дані про які є в реєстрах податкової служби та Пенсійного фонду.

Водночас існує низка обставин, які можуть позбавити домогосподарство права на субсидію. Допомогу не призначать, якщо хтось із членів сім’ї протягом року здійснив фінансові операції на суму понад 50 тисяч гривень — зокрема купував нерухомість, транспорт, валюту, цінні папери, робив великі внески або надавав фінансову допомогу.

Підставою для відмови також є наявність депозитів або облігацій на суму понад 100 тисяч гривень, володіння кількома об’єктами житла чи транспортними засобами з невеликим строком експлуатації, за винятком передбачених законом випадків. Окремо враховується відсутність офіційних доходів, несплата єдиного соціального внеску, заборгованість зі сплати аліментів або виконавчі провадження. У кожному випадку рішення ухвалюється індивідуально з урахуванням усіх підтвердних документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на початку 2026 року може бути переглянутий Меморандум, яким для звичайних українців — фізичних осіб — було запроваджено обмеження на платежі та перекази власних коштів за рахунками у розмірі 50 тисяч та 100 тисяч гривень на місяць.