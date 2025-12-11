Ви залишитесь без субсидії: адвокат назвав два кроки для її порятунку

На підтримку від держави вливають не тільки доходи

На опалювальний сезон 2025-2026 субсидія нараховується, враховуючи доходи усіх людей в домогосподарстві. Але й тут є нюанс, через який українців можуть позбавити субсидії.

Що треба знати:

На нарахування субсидії впливає й перебування жителів домогосподарства закордоном

Рішення ПФУ по скасуванню допомоги можна оскаржити

Про це "Телеграф" розповів Любомир Кожухов, юрист по перерахунку пенсії ЮК "Приходько та партнери". За його словами, під час нарахування субсидії враховуються доходи за I–II квартали 2025 року.

А от пенсія береться в розмірі, нарахованому за серпень 2025 року. Виходить, що саме це може вплинути на рішення по субсидії на опалювальний сезон. Окрім того, формально склад домогосподарства рахується за місцем реєстрації, але тих, хто перебуває за кордоном понад 60 днів (без поважних причин), можуть виключити зі складу, щоб їхні доходи не "топили" субсидію.

При цьому, якщо рішення Пенсійного фонду (ПФУ), викликає у споживачів сумніви, його можна оскаржити. Для цього, за словами юриста, достатньо зробити два кроки:

Подати адміністративну скаргу до головного управління ПФУ або Мінсоцполітики з усіма доказами. Тобто документами про доходи, склад сім’ї, підтвердження перебування за кордоном тощо.

Подати позов до окружного адмінсуду. Тут вже саме орган влади має довести, що його відмова або припинення субсидії правомірні.

Зазвичай ці два кроки допомагають повернути субсидію. Адже грамотна досудова скарга та готовність йти в суд – найкраща "страховка" проти формалізму ПФУ, наголошує Кожухов.

