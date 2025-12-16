Ваш паспорт может оказаться непригодным для использования: что нужно помнить и сделать

В ЦПАУ объяснили, кто попадает в список лиц, которым нужно заменить документ

Поврежденный паспорт может стать серьезной проблемой в самый неожиданный момент — от поездки за границу до обычного обращения в госучреждение. Не все дефекты видны сразу, но именно из-за них нужно будет менять документ.

ЦПАУ Нижнесерогозской территориальной общины объяснил, в каких случаях паспорт гражданина Украины считается испорченным и подлежит обмену.

Паспорт

Паспорт считается испорченным, если он порван, имеет пятна, отсутствуют страницы или части фотографии, а данные о человеке — имени, фамилии, дате рождения или подписи — плохо видны. Также проблемой является поврежденный номер или серия документа, поэтому невозможно установить его реквизиты.

Причиной замены паспорта являются и любые посторонние исправления или изменения — в персональных данных, печатях, штампах или элементах защиты. Если паспорт оформлен в виде ID-карты, его нужно менять в случае повреждения чипа, когда информацию невозможно считать или обновить.

В таких случаях следует обратиться в подразделения миграционной службы или в Центр предоставления административных услуг для оформления нового документа. Специалисты также советуют заранее проверять состояние загранпаспорта во избежание проблем во время поездок за границу.

