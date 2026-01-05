Є три причини: чому банки блокують картки та як цьому запобігти

Спрацювання системи безпеки банку може автоматично обмежити можливості платіжної картки клієнта

В Україні, через дії шахраїв або підозрілу активність, банківська платіжна картка може бути заблокована. Найчастіше це здійснюється в автоматичному режимі.

Блокування картки можливе в кількох випадках і цілком можливо, що це відбувається з метою захисту коштів клієнта. Про це "Телеграфу" розповіла заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська.

Як зазначила банкірка, є три основних підстави для накладення обмежень. Проте, навіть від автоматичного блокування платіжної картки можна захиститись.

"По-перше, можуть спрацювати технічні маркери, дуже часто це називають "словами-тригерами", наприклад, в разі невірного вказування призначення платежу. Дуже важливо, щоб клієнт чітко вказував, за що він платить. Якщо ви здійснюєте оплату в інтернеті, то в призначенні платежу не варто вигадувати щось незвичне: стандартна фраза "оплата за товар/послугу" це запобіжник від можливого блокування картки", — пояснила Довгальська.

Вона вказала, що другою підставою для блокування картки є "поведінкові аномалії". Зокрема, дуже часті перекази протягом короткого часу, або різка "активність" картки клієнта, після тривалої перерви.

"По-третє, причиною блокування може стати навіть відсутність Bluetooth-сигналу від довіреного пристрою (годинника/навушників) під час реєстрації картки на новому смартфоні", — зазначила банкірка.

Анна Довгальська

Як діяти в разі блокування карти

Перш за все, за словами Довгальської, якщо картка потрапила під обмеження й тимчасово заблокована, варто зберігати спокій. Блокування може спрацювати, як "захисний щит", щоб шахраї не могли швидко скористатися карткою і зняти кошти.

"Необхідно зателефонувати в банк за номером, вказаним на звороті картки, або пройти верифікацію в банківському застосунку на смартфоні. Але в жодному разі не телефонувати на невідомий номер, з яких отримали виклик буцімто працівника банку. У прямому спілкуванні з працівником банку стане зрозумілою причина блокування картки", — пояснила Довгальська.

