Из Украины можно выехать без загранпаспорта: когда достаточно только ID-карты

Это правило действует только для нескольких стран

Пересечь границу можно только при наличии загранпаспорта. Однако возможно ли выехать из Украины только с помощью внутреннего ID-паспорта.

В миграционной службе Днепропетровской области объяснили, в каких случаях ID-карты достаточно для пересечения границы. Также рассказали, какие страны признают этот документ.

В ведомстве напомнили, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты подтверждает личность и гражданство только на территории Украины. Для выезда за границу и пребывания в других странах основным документом является загранпаспорт.

В то же время существуют исключения. Выезд за пределы Украины по ID-карте возможен только в случаях, когда между странами заключены соответствующие межгосударственные соглашения.

На данный момент такие соглашения действуют только с двумя государствами. По информации миграционной службы, украинцы могут пересекать границу по ID-карте во время поездок в Турецкую Республику и Грузию. Для поездок в другие страны необходимо иметь действующий загранпаспорт.

