Доллар в Украине подскочил до 43, евро уже за 50 грн. Что произошло и какие прогнозы

Еще осенью аналитики прогнозировали возможное постепенное ослабление гривны

В четверг, 8 января, курс доллара и евро достиг своего максимума в начале 2026 года. Так, доллар сейчас по 43 грн, а евро — по 50 грн. Однако эксперты успокаивают, отмечая, что этот скачок — сезонное явление.

Что нужно знать:

Курс иностранной валюты фактически поднялся на 1-2%

Этот скачок выглядит впечатляющим из-за круглых сумм, однако фактически — сезонное явление

В скором времени состоится откат курса

Как отметил "Телеграфу" инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса, скачок иностранной валюты сейчас — это сезонное явление, которое происходит практически ежегодно. Ведь в декабре идут большие расходы в бюджете страны, а в январе курс может подпрыгнуть.

"Я вам так скажу, это повышение в 1-2% вообще ни о чем для валют. Поэтому сеять какую-то панику, лишнее", — отмечает эксперт.

В то же время он добавляет, что скоро произойдет откат и валюта вернется к другим значениям. Но каких именно показателей следует ожидать украинцам, Фурса затрудняется сказать. Он отмечает, что сейчас прогнозировать такие скачки нет смысла.

Курс доллара – 8 января. Данные: Минфин

Курс евро – 8 января. Данные: Минфин

Похожее мнение высказал и Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА". Он говорит, что резкий рост официальных курсов валют (как и на межбанке, так и на наличном рынке) может показаться неожиданным, однако для участников финансового рынка это было ожидаемым развитием событий. Еще осенью аналитики прогнозировали возможное постепенное ослабление гривны, и нынешние изменения отражают не хаотические процессы, а планомерные действия, продиктованные экономическими показателями.

"При стабильной учетной ставке и высоком уровне международных резервов, превышающих $57 млрд, Нацбанк располагает достаточными ресурсами для контролируемых валютных операций. Текущая коррекция курса учитывает инфляционные тенденции, реальную покупательную способность гривны и общую ценовую ситуацию в экономике. При этом чрезмерные резервы не применяются для радикального сдерживания спроса — рынок остается относительно сбалансированным", — объясняет эксперт.

Он говорит, что дополнительные ориентиры для регулятора определяются государственным бюджетом и рекомендациями международных финансовых партнеров, включая МВФ. Также нельзя игнорировать внутренние факторы, в частности, осложнения в энергетическом секторе, что влияет на макрофинансовую стабильность.

Сезонные факторы тоже играют роль. В конце года растет спрос на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке из-за бюджетных выплат, премий и других бонусов. Это увеличивает покупательную активность населения и провоцирует спрос на иностранную валюту.

Динамика курса доллара декабрь 2025-январь 2026 года. Данные: Минфин

Динамика курса евро декабрь 2025-январь 2026 года. Данные: Минфин

Однако Лесовой отмечает, что по сравнению с концом 2024 года ситуация значительно стабильнее. Тогда регулятор потратил около $5,3 млрд для сдерживания избыточного спроса, превышающего предложение на 30-40%. В настоящее время разрыв составляет около 10%, с тенденцией к понижению к концу месяца.

То есть решение НБУ увеличить официальные курсы формируется под влиянием комплекса факторов — макроэкономики, сезонности, внешних обязательств и внутренних вызовов. Конкретно они определяют текущую динамику курса, а не ситуативные колебания.

Эксперт добавляет: "Отдельно всех волнует курс евро. Напомню, что стоимость евровалюты определяется мировыми котировками пары доллар/евро и внутренним соотношением доллара к гривне. При относительно стабильном мировом курсе (на сегодняшнее утро 1,16–1,17 доллара за евро) основным фактором влияния становится внутренний курс гривны к доллару. Таким образом, курс евро зависит и от внешних, и от внутренних показателей. Наличный рынок часто реагирует быстро на изменения курса, что приводит к расширению спреда (разницы между покупкой и продажей), который колеблется от 0,3 до 0,9 грн за евро. Ожидается, что эти колебания постепенно стабилизируются, и рынок вернется к прогнозируемому уровню".

