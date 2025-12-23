Доллар весной подешевеет? Чего ждать от курса в 2026 году

Какие факторы будут определять ситуацию на валютном рынке

В 2026 году курс доллара может колебаться в пределах 43–45 грн., а евро подорожать еще до 52 гривен. Однако перемены будут медленными.

Что нужно знать:

Резкого скачка спроса на наличную валюту не ожидается

На валютный рынок в 2026 году будут влиять три ключевых фактора

В первом квартале 2026 года доллар может быть дешевле из-за сезонного снижения спроса

Как спрогнозировал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов, рост стоимости доллара не повлечет за собой резкий всплеск спроса на наличном рынке. Эксперт напомнил, что в проекте госбюджета был заложен курс 45,7 грн/$, а по прогнозу МВФ он составит 45,4 грн/$. Но в этом году заложенный курс был выше действующего, из-за чего образовался дефицит бюджета из-за несоответствия бюджетного и реального курсов.

Что будет влиять на курс доллара

Среди ключевых факторов, которые будут влиять на валютный рынок в 2026 году, эксперт называет три основных фактора:

течение войны,

объемы международной финансовой помощи,

монетарная политика НБУ.

"Рынок рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах курсообразование будет постепенно зависеть именно от участников рынка, от рыночного баланса между покупателями и продавцами валюты. В то же время НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка. Однако такой сценарий станет возможным только при выполнении базового условия — прекращении боевых действий", — объясняет Сергей Мамедов.

Что будет с долларом в январе-марте

В первом квартале 2026 года доллар может колебаться в пределах 42,6–43 грн из-за сезонного снижения спроса на валюту и налоговых платежей бизнеса. В целом, по оценке банкира, валютный рынок в следующем году, при оптимистическом развитии событий для Украины на фронте и т.п., будет иметь потенциал для стабильности.

