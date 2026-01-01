Золотых гор не ждать? Сколько на самом деле "капает" на карточку за национальный кешбэк и на что его хватит

Деньги нужно успеть потратить до 31 января 2026 года

В бюджете на 2026 год снова выделили деньги на национальный кешбэк. Программа работает уже несколько лет, и государство не собирается от нее отказываться. Но сколько на самом деле можно на этом заработать?

"Телеграф" рассказывает, почему национальный кешбэк – это скорее приятный бонус для семейного бюджета, чем способ заработать.

10% возвращается, но не всегда: как это работает

Особенности программы "Национальный кэшбек"

Национальный кешбэк – это программа, по которой государство возвращает вам 10% стоимости товаров украинского производства. Казалось бы, неплохо: купил продуктов на тысячу гривен – получил сотню назад. Но реальность несколько иная.

Во-первых, кешбэк начисляется не на все товары. Табак и крепкий алкоголь в программу не попадают. Исключение – вино без добавления спирта и медовых напитков. Во-вторых, есть месячный предел: максимум 3000 гривен возврата. Звучит неплохо, но чтобы получить эту сумму, нужно потратить 30 тысяч гривен на украинские товары в месяц. Для большинства семей это нереальная цифра.

Еще одна проблема – не все магазины присоединились к программе. Большие сети обычно работают с кешбэком, а вот более мелкие магазины часто остаются в стороне. Поэтому перед покупкой следует проверить, участвует ли магазин в программе. В приложении "Дія" есть даже специальный сканер штрихкодов – можно проверить конкретный товар в торговом зале.

Сколько "заработает" среднестатистическая семья

Кешбэк – сколько приходит денег за месяц

Теперь к конкретным цифрам. Обычная украинская семья, покупающая продукты преимущественно отечественного производства, может рассчитывать примерно на 100-120 гривен кэшбэка в месяц. За год выходит где-то 1200-1400 гривен. Не космическая сумма, но и копейки.

Это деньги, которые возвращаются сами собой – без всяких лишних усилий. Вы и так приобретаете молоко, хлеб, крупы или другие продукты. Просто теперь часть средств возвращается на отдельную карту. Поэтому национальный кешбэк следует воспринимать именно как бонус, а не как источник дохода.

Есть семьи, которые покупают многое и регулярно выбирают украинское. У них сумма может достигать 200-300 гривен в месяц. Но даже 3000 гривен – максимальный предел – получают единицы.

Три шага к подключению

Чтобы начать получать кешбэк, нужно выполнить несколько простых действий:

Открыть специальную карту. Заходите в мобильное приложение своего банка – ПриватБанк, monobank, Сбербанк или другой, поддерживающий программу. Там ищете раздел "Национальный кешбэк" и открываете виртуальную или физическую карточку. Это занимает несколько минут. Дать разрешение на передачу данных. При открытии карты система попросит вас согласиться на передачу информации о покупках с ваших обычных карт. Без этого программа не сможет отслеживать, что именно вы приобретаете, и начислять кешбэк. Привязать карту в "Дії". Заходите в приложение "Дія", находите раздел "Сервисы", там — "Национальный кешбэк" и выбираете свою новую карту для зачисления выплат.

После этого остается просто покупать украинские товары обычной картой в магазинах, участвующих в программе. Деньги начисляются автоматически раз в месяц – обычно до 20 числа. Правда, бывают задержки из-за проблем с бюджетом, но это не постоянная ситуация.

Куда потратить кешбэк в 2025 году

Средства, которые возвращают на карту национального кэшбэка, нельзя снять наличными. Это не ваши личные деньги в обычном смысле – это целевая помощь от государства. Поэтому потратить их можно только безналично и только на определенные категории.

Куда можно потратить кэшбек Зеленского

Раньше список был более широким – например, можно было пополнить мобильный счет. Сейчас этот вариант убрали. В то же время остались следующие направления:

Коммунальные сервисы. Это самый популярный способ использования кэшбэка. Оплата света, газа, воды – все это подходит.

Лекарства (только в некоторых аптеках).

(только в некоторых аптеках). Книги и кино. Если любите читать или ходить в кинотеатр – кэшбэк пригодится.

Донаты на ВСУ или покупка военных облигаций.

Продукция. Эта возможность была добавлена недавно в рамках программы "Зимняя поддержка".

Важный момент: средства, начисленные в 2025 году, нужно использовать до 31 января 2026 года. Если не успеете – деньги вернутся в бюджет. Потому не стоит накапливать их слишком долго.

Куда можно потратить кэшбек

Даже если вы очень стараетесь и приобретаете исключительно украинское в больших сетях, реально получить 1500-2000 гривен в год. Для этого нужно постоянно обращать внимание на происхождение товаров, сканировать штрихкод в "Дії" и выбирать магазины, участвующие в программе.

Как будет работать национальный кэшбек в 2026 году

