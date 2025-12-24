Доллар по 45? Аналитики дали прогноз курса на 2026 год

Цифры, заложенные в бюджете, слишком пессимистичны

Гривна останется стабильной в 2026 году, несмотря на пессимистические цифры в бюджете. Аналитики прогнозируют курс на уровне 42-45 гривен за доллар без резких скачков.

Что нужно знать:

Эксперты не прогнозируют большую инфляцию в следующем году

В первом квартале доллар может подешеветь

Евро может подорожать до 52 гривен

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов объяснили "Телеграфу", что именно удержит валюту от удорожания.

Прогноз Олега Пензина

Экономист Олег Пендзин пояснил, что выделенные Украине 90 миллиардов евро на два года станут залогом стабильности гривны. Валюта может лишь немного ослабеть под давлением международных партнеров и кредиторов.

Эксперт напомнил о прямой зависимости курса от западной макрофинансовой помощи. Пока она поступает, серьезных потрясений и большой инфляции ждать не стоит.

"Что важно понимать? Падение курса автоматически приводит к росту цен на импорт. А поскольку мы в импорте сидим очень мощно, это мгновенно серьезно ударит по инфляции. А инфляция — это обнищание населения, это социальные проблемы, это недовольство малоимущих", — сказал Пендзин.

Экономист отметил, что в преддверии возможных выборов никто не допустит инфляционных процессов. Бюджет в этом году он назвал фестивалем неслыханной щедрости, а впереди украинцы могут увидеть еще больше социальных программ.

В бюджете на 2025 год был заложен курс 45 гривен за доллар. А среднегодовой курс показал 42 гривны. И ничего не изменилось. Потому что имели макроэкономическое финансирование. Да, в бюджете на следующий год 45,6 гривны за доллар. И что? Ну, 45 гривен не будет, поверьте. Ну разве под очень мощным давлением Международного валютного фонда, подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что без партнерской помощи курс мог бы достичь 50 гривен за доллар. Государству пришлось бы искать средства на социальные расходы иными способами. Но сейчас Украина обеспечена деньгами на 2026-2027 годы.

Что о курсе валют говорит Сергей Мамедов

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов спрогнозировал курс в пределах 43-45 гривен за доллар. Евро может подорожать до 52 гривен, но изменения будут происходить постепенно.

Резкого скачка спроса на наличную валюту банкир не ожидает. В этом году бюджетный курс оказался выше реального, что создало дефицит из-за несоответствия показателей.

Мамедов назвал три основных фактора влияния на валютный рынок: ход войны, объемы международной финансовой помощи и монетарная политика НБУ.

Рынок рассчитывает, что при благоприятных обстоятельствах курсообразование будет постепенно зависеть именно от участников рынка, от рыночного баланса между покупателями и продавцами валюты. В то же время НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка. Однако такой сценарий станет возможным только в случае базового условия — прекращения боевых действий, объяснил Мамедов.

Весной 2026 года доллар может колебаться в пределах 42,6-43 гривны из-за сезонного снижения спроса и налоговых платежей бизнеса. При оптимистическом развитии событий на фронте валютный рынок будет иметь потенциал для стабильности.

