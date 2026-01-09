Этот популярный овощ продают чуть ли не бесплатно: аграрии рассказали, нужно ли делать запасы

Сегодня этот товар можно купить за копейки

Цена на капусту снизилась на 85% в годовом сравнении. Все потому, что объем предложения на рынке существенно превысил спрос.

"Телеграф" разбирался, следует ли запасаться овощем, который регулярно едят украинцы, по смехотворно низким ценам.

Подробнее читайте в материале: "Популярный овощ раздают бесплатно: почему цены упали ниже себестоимости"

Что нужно знать:

Капуста подешевела на 85% по сравнению с прошлым годом

Предложение овощей значительно превысило спрос

Однако эксперты не рекомендуют делать большие запасы

Нынешние цены на капусту в среднем на 85% ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году потребители платили около 20 гривен за килограмм в розницу, сейчас отпускная цена от производителя колеблется от 1,5 до 8 гривен. На некондиционную продукцию по необорудованным хранилищам цены снизились до 1,5 гривны за килограмм.

Михаил Апостол, экс-нардеп, аграрий и научный сотрудник НААН, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" подтвердил драматизм ситуации: "В этом году цена просто сломала овощеводов и поставила на колени. Предложение значительно превысило спрос. Из-за этого цены упали ниже себестоимости. Продать практически нереально".

Цены на капусту. Инфографика "Телеграфа"

Эксперты единодушны: делать большие запасы капусты сейчас нецелесообразно. Даже при низких ценах в магазинах риск порчи продукции превышает возможную экономию.

"Я бы не рекомендовал запасы делать. Лучше покупать время от времени понемногу и будет свежая", – посоветовал Михаил Апостол.

Такая рекомендация связана с тем, что хранить капусту в домашних условиях сложно даже при прохладном помещении. Овощ нуждается в определенной температуре и влажности, иначе быстро увядает или гниет. К тому же, если прогнозы о подорожании до 6 гривен за килограмм оправдаются, разница в цене не будет настолько существенной, чтобы оправдать риски порчи запасов.

В то же время, специалисты советуют регулярно покупать небольшие порции свежей капусты, ведь качество продукта в магазинах будет постепенно ухудшаться до весны.

Напомним, главным фактором подорожания продуктов питания, в том числе фруктов, являются ежедневные отключения электроэнергии. До весны цены на яблоки могут вырасти на 20–25 процентов.