Цей популярний овоч продають майже безкоштовно: аграрії розповіли, чи потрібно робити запаси

Сьогодні цей товар можна купити за копійки

Ціна на капусту знизилася на 85% у річному порівнянні. Все тому, що обсяг пропозиції на ринку суттєво перевищив попит.

"Телеграф" розбирався, чи варто запасатися овочем, який регулярно їдять українці, за смішно низькими цінами.

Детальніше читайте у матеріалі: "Популярний овоч роздають безкоштовно: чому ціни впали нижче за собівартість"

Що потрібно знати:

Капуста подешевшала на 85% порівняно з минулим роком

Пропозиція овочів значно перевищила попит

Проте експерти не рекомендують робити великі запаси

Нинішні ціни на капусту в середньому на 85% нижчі, ніж торік. Якщо минулого року споживачі платили близько 20 гривень за кілограм у роздріб, зараз відпускна ціна від виробника коливається від 1,5 до 8 гривень. На некондиційну продукцію з необладнаних сховищ ціни знизилися до 1,5 гривні за кілограм.

Михайло Апостол, екснардеп, аграрій та науковий співробітник НААН, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" підтвердив драматизм ситуації: "Цього року ціна просто зламала овочівників і поставила на коліна. Пропозиція значно перевищила попит. Через це ціни впали нижче за собівартість. Продати практично нереально".

Ціни на капусту. Інфографіка "Телеграфа"

Експерти одностайні: робити великі запаси капусти зараз є недоцільним. Навіть за низьких цін у магазинах ризик псування продукції перевищує можливу економію.

"Я не рекомендував би запаси робити. Краще купувати час від часу потроху і буде свіжа", — порадив Михайло Апостол.

Така рекомендація пов’язана з тим, що капусту зберігати в домашніх умовах складно навіть в прохолодному приміщенні. Овочі потребують певної температури та вологості, інакше швидко в’януть або гниють. До того ж якщо прогнози про подорожчання до 6 гривень за кілограм виправдаються, різниця в ціні не буде настільки суттєвою, щоб виправдати ризики псування запасів.

Водночас фахівці радять регулярно купувати невеликі порції свіжої капусти, адже якість продукту в магазинах поступово погіршуватиметься до весни.

Нагадаємо, головним чинником подорожчання харчових продуктів, зокрема фруктів, є щоденні відключення електроенергії. До весни ціни на яблука можуть зрости на 20–25 відсотків.