Тысячи пенсионеров остались без выплат: почему не платят деньги и что делать, пошаговая инструкция

Не все получатели выплат знают об этой процедуре

Часть пенсионеров, зарегистрированных со статусом ВПЛ, а также проживающих на временно оккупированных территориях, в январе 2025 года не получили пенсионных выплат. Это связано с тем, что 31 декабря истек срок прохождения физической идентификации.

"Телеграф" расскажет, что это за процедура, как ее пройти и будут ли возобновлены выплаты.

Что такое физическая идентификация в ПФУ

Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно находящиеся за пределами Украины, зарегистрированные как ВПЛ или проживающие на временно оккупированных территориях, были обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 г. № 299.

Прохождение физической идентификации является обязательным условием для продления выплат в 2026 году. Она подтверждает, что лицо, которому назначена пенсия или страховая выплата, жива и имеет право в дальнейшем получать средства.

Применение Пенсионного фонда Украины

В то же время, если пенсионеру или получателю страховых выплат не удалось пройти физическую идентификацию в течение календарного года, это само по себе не является основанием для отмены решения о назначении пенсии или страховой выплаты. Право на эти выплаты не аннулируется.

В таком случае возможна временная приостановка выплат до момента прохождения идентификации. После ее прохождения выплаты могут быть возобновлены в установленном порядке. Таким образом, ключевым является не сам факт пропуска идентификации в определенный срок, а ее дальнейшее прохождение для возобновления регулярных выплат.

Как проходит процедура

Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов прохождения идентификации, чтобы люди могли выбрать наиболее удобный вариант в зависимости от местоположения и технических возможностей. Самый простой способ – пройти идентификацию дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно зайти в личный кабинет и подтвердить личность с помощью:

приложению "Дія";

"Дія.Підпис";

или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Этот способ подходит для тех, кто имеет доступ к интернету и электронным средствам идентификации.

Еще один дистанционный вариант – видеоидентификация с работником Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через веб-портал Пенсионного фонда или записаться через контакт-центр.

Форма заявки на прохождение видеоидентификации в ПФУ

После подачи заявки работник Пенсионного фонда связывается с заявителем в согласованное время через один из доступных сервисов видеосвязи. Во время видеоконференции нужно показать документы, удостоверяющие личность. Для людей, переехавших с оккупированных или проживающих там территорий, нужно устное подтверждение неполучения пенсионных выплат от России.

Как сообщали в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос "Телеграфа", на неподконтрольных украинским властям территории, проживает 747,6 тысяч человек, получающих пенсионные выплаты.

Пенсионеры, постоянно проживающие за пределами Украины, могут пройти физическую идентификацию через украинские посольства или консульства.

В дипломатическом учреждении выдается документ, подтверждающий, что человек жив. Этот документ вместе с заявлением о продлении выплат необходимо передать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать:

почтой;

или через вебпортал Пенсионного фонда, подав сканкопии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью.

Физическую идентификацию также можно пройти лично:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

или в отделении уполномоченного банка, через который получаются пенсионные или страховые выплаты.

Важно: этот способ доступен только на неоккупированной территории Украины и только в том банке, где открыт счет для получения выплат.

Для подачи заявки необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать раздел, посвященный идентификации с помощью видеоконференцсвязи.

В заявлении нужно указать:

данные документа, удостоверяющего личность;

электронный адрес и номер телефона для обратной связи;

способ видеосвязи (Google Meet, Zoom, Viber, Telegram, WhatsApp или Signal);

при необходимости — информацию о необходимости жестового переводчика или помощника.

После подачи заявления на электронную почту поступает приглашение на видеосвязь с работником Пенсионного фонда. Перед сеансом необходимо подготовить паспорт, пенсионное удостоверение и при наличии идентификационный код.

Письмо, которое приходит на почту после подачи заявки

После прохождения процедуры информацию можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины. В разделе "Моя идентификация" отображается дата последней идентификации и способ, которым она была произведена.

Что будет, если идентификацию не пройти вовремя

Непрохождение физической идентификации в течение календарного года не отменяет решения о назначении пенсии или страховых выплат. В то же время выплаты могут быть временно приостановлены до момента прохождения идентификации.

Об этом в январе сообщило большое количество пенсионеров со статусом ВПЛ. Большинство из них не были должным образом проинформированы о необходимости прохождения такой процедуры, поэтому в январе пожилые люди, для которых пенсия является единственным источником финансов, остались без средств вообще. Однако, к сожалению, получить пенсионные выплаты к концу этого месяца у них, вероятнее всего, уже не получится. Об этом "Телеграфу" рассказал юрист ОО "Донбасс SOS" Михаил Фоменко.

"Идентификация — это процесс, который не происходит через несколько минут или несколько часов. Человек подает заявление на прохождение идентификации. Идентификация может быть проведена не ранее чем через 10 дней после подачи заявления и не позднее месяца. После проведения идентификации принимается решение об установлении личности.

После этого решение передается в Пенсионный фонд, в выплатное подразделение, отвечающее за осуществление пенсионных выплат. Это обычно происходит раз в месяц – в начале или в конце месяца. Поэтому за этот месяц, вероятнее всего, выплата еще не состоится", – объяснил он. Средства, при условии успешного прохождения процедуры идентификации, пенсионеры все же получат в следующем месяце.

Михаил Фоменко/ОО "Донбасс SOS"

В социальных сетях переселенец из Мариуполя Евгений Сосновский распространил информацию о том, что проживающим на подконтрольной Украине территории пенсионерам-ВПО необходимо проверить и обновить данные в личном кабинете Пенсионного фонда Украины, в частности фактическое место жительства и отметку о неполучении пенсии от РФ.

В сообщении отмечается, что старый адрес на оккупированной территории или отсутствие такой отметки может стать основанием для прекращения выплат. Также отмечается, что согласно постановлению №299 идентификация обязательна только для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или за рубежом.

"Нам ничего об этом неизвестно. Для людей, которые находятся на неподконтрольной Украине территории, отсутствуют действия, по которым можно было бы осуществить идентификацию — они не пользуются пенсионной картой в отделениях банка и т.д. Поэтому проходить идентификацию нужно в любом случае. Это не определяется адресно", – отмечает Михаил Фоменко.

Отдельно юрист обращает внимание на еще одно обязательное условие, которое сейчас оказывает непосредственное влияние на продление пенсионных выплат. Речь идет о подаче заявления о неполучении пенсии в Российской Федерации.

Если человек проходит идентификацию, во время процедуры его спрашивают об этом, и пенсия продолжает выплачиваться при условии неподачи пенсии из РФ. Если человек не подал такое заявление, это основание для прекращения выплат. Это актуально, поскольку изменения были приняты в конце 2025 года. Михаил Фоменко

До этого пенсионеры проходили идентификацию каждые шесть месяцев и хорошо ориентировались в процедуре. В то же время Пенсионный фонд не сразу адаптировался к новым правилам, из-за чего значительное количество людей прошло идентификацию еще в первой половине 2025 года, когда об обязательном заявлении о неполучении пенсии из РФ во время процедуры речь не шла.

"Эта проблема не была решена до нового года. Часть людей пыталась подать заявления позже, часть — нет. Некоторые подали заявление на прохождение идентификации уже с нового года. Сейчас они ожидают результатов и выясняют, как это повлияет на выплаты в этом году и в этом месяце".

Поэтому, если человек не подал такое заявление раньше, он может сделать это либо во время видеоидентификации, либо через портал электронных услуг Пенсионного фонда при наличии электронного или Дія.Підпису, – говорит он.

