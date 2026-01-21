Тисячі пенсіонерів залишилися без виплат: чому не платять гроші і що робити, покрокова інструкція

Не всі отримувачі виплат знають про цю процедуру

Частина пенсіонерів, що зареєстровані зі статусом ВПО, а також проживають на тимчасово окупованих територій, у січні 2025 року не отримали пенсійних виплат. Це пов’язано з тим, що 31 грудня закінчився термін проходження фізичної ідентифікації.

"Телеграф" розповість, що це за процедура, як її пройти та чи будуть відновлені виплати.

Що таке фізична ідентифікація в ПФУ

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України, зареєстровані як ВПО або проживають на тимчасово окупованих територіях, були зобов’язані до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Така вимога передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299.

Проходження фізичної ідентифікації є обов’язковою умовою для продовження виплат у 2026 році. Вона підтверджує, що особа, якій призначено пенсію або страхову виплату, є живою та має право надалі отримувати кошти.

Застосунок Пенсійного фонду України

Водночас, якщо пенсіонеру або отримувачу страхових виплат не вдалося пройти фізичну ідентифікацію протягом календарного року, це саме по собі не є підставою для скасування рішення про призначення пенсії чи страхової виплати. Право на ці виплати не анулюється.

У такому разі можливе тимчасове призупинення виплат до моменту проходження ідентифікації. Після її проходження виплати можуть бути поновлені у встановленому порядку. Таким чином, ключовим є не сам факт пропуску ідентифікації у визначений строк, а її подальше проходження для відновлення регулярних виплат.

Як проходить процедура

Пенсійний фонд передбачив кілька способів проходження ідентифікації, щоб люди могли обрати найбільш зручний варіант залежно від місця перебування та технічних можливостей. Найпростіший спосіб — пройти ідентифікацію дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно зайти до особистого кабінету та підтвердити особу за допомогою:

застосунку "Дія";

"Дія.Підпису";

або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Цей спосіб підходить тим, хто має доступ до інтернету та електронних засобів ідентифікації.

Ще один дистанційний варіант — відеоідентифікація з працівником Пенсійного фонду України. Для цього необхідно подати відповідну заяву через вебпортал Пенсійного фонду або записатися через контакт-центр.

Форма заявки на проходження відеоідентифікації в ПФУ

Після подання заявки працівник Пенсійного фонду зв’язується із заявником у погоджений час через один із доступних сервісів відеозв’язку. Під час відеоконференції потрібно показати документи, що посвідчують особу. Для людей, що переїхали з окупованих територій або проживають там, потрібне усне підтвердження неотримання пенсійних виплат від Росії.

Як повідомляли у Пенсійному фонді України у відповідь на запит "Телеграфу", на непідкнтрольних українській владі території, проживає 747,6 тисяч осіб, які отримують пенсійні виплати.

Пенсіонери, які постійно проживають за межами України, можуть пройти фізичну ідентифікацію через українські посольства або консульства.

У дипломатичній установі видається документ, який підтверджує, що особа жива. Цей документ разом із заявою про продовження виплат необхідно передати до територіального органу Пенсійного фонду України. Це можна зробити:

поштою;

або через вебпортал Пенсійного фонду, подавши сканкопії документів і підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом.

Фізичну ідентифікацію також можна пройти особисто:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

або у відділенні уповноваженого банку, через який отримуються пенсійні чи страхові виплати.

Важливо: цей спосіб доступний лише на неокупованій території України і лише у тому банку, де відкрито рахунок для отримання виплат.

Для подання заявки необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та обрати розділ, присвячений ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку.

У заяві потрібно вказати:

дані документа, що посвідчує особу;

електронну адресу та номер телефону для зворотного зв’язку;

спосіб відеозв’язку (Google Meet, Zoom, Viber, Telegram, WhatsApp або Signal);

за потреби — інформацію про необхідність жестового перекладача або помічника.

Після подання заяви на електронну пошту надходить запрошення на відеозв’язок із працівником Пенсійного фонду. Перед сеансом необхідно підготувати паспорт, пенсійне посвідчення та, за наявності, ідентифікаційний код.

Лист, який приходить на пошту після подання заявки

Після проходження процедури інформацію про це можна переглянути в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. У розділі "Моя ідентифікація" відображається дата останньої ідентифікації та спосіб, яким вона була проведена.

Що буде, якщо ідентифікацію не пройти вчасно

Непроходження фізичної ідентифікації протягом календарного року не скасовує рішення про призначення пенсії або страхових виплат. Водночас виплати можуть бути тимчасово призупинені до моменту проходження ідентифікації.

Про це у січні повідомила велика кількість пенсіонерів зі статусом ВПО. Більшість з них не були належним чином проінформовані про необхідність проходження такої процедури, тож у січні літні люди, для яких пенсія є єдиним джерелом фінансів, залишилися без коштів взагалі. Проте, на жаль, отримати пенсійні виплати до кінця цього місяця у них, ймовірніше за все, вже не вдасться. Про це "Телеграфу" розповів юрист ГО "Донбас SOS" Михайло Фоменко.

"Ідентифікація — це процес, який не відбувається за кілька хвилин чи кілька годин. Людина подає заяву на проходження ідентифікації. Ідентифікація може бути проведена не раніше ніж через 10 днів після подання заяви і не пізніше ніж протягом місяця. Після проведення ідентифікації ухвалюється рішення про встановлення особи.

Після цього рішення передається до Пенсійного фонду, до виплатного підрозділу, який відповідає за здійснення пенсійних виплат. Це зазвичай відбувається раз на місяць — на початку або в кінці місяця. Тому за цей місяць, найімовірніше, виплата ще не відбудеться", – пояснив він. Кошти, за умови успішного проходження процедури ідентифікації, пенсіонери все ж отримають в наступному місяці.

Михайло Фоменко / ГО "Донбас SOS"

У соціальних мережах переселенець з Маріуполя Євген Сосновський поширив інформацію про те, що пенсіонерам-ВПО, які проживають на підконтрольній Україні території, необхідно перевірити та оновити дані в особистому кабінеті Пенсійного фонду України, зокрема фактичне місце проживання та відмітку про неотримання пенсії від РФ.

У повідомленні зазначається, що стара адреса на окупованій території або відсутність такої відмітки може стати підставою для припинення виплат. Також наголошується, що відповідно до постанови №299 ідентифікація є обов’язковою лише для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

"Нам нічого про це невідомо. Для людей, які перебувають на непідконтрольній Україні території, відсутні дії, за якими можна було б здійснити ідентифікацію — вони не користуються пенсійною карткою у відділеннях банку тощо. Тому проходити ідентифікацію потрібно в будь-якому випадку. Це не визначається адресно", – зазначає Михайло Фоменко.

Окремо юрист звертає увагу на ще одну обов’язкову умову, яка зараз безпосередньо впливає на продовження пенсійних виплат. Йдеться про подання заяви щодо неотримання пенсії в Російській Федерації.

Якщо людина проходить ідентифікацію, під час процедури її запитують про це, і пенсія продовжує виплачуватись лише за умови неподання пенсії з РФ. Якщо людина не подала таку заяву, це є підставою для припинення виплат. Це актуально, оскільки зміни були ухвалені наприкінці 2025 року Михайло Фоменко

До цього пенсіонери проходили ідентифікацію кожні шість місяців і добре орієнтувалися в процедурі. Водночас Пенсійний фонд не одразу адаптувався до нових правил, через що значна кількість людей пройшла ідентифікацію ще у першій половині 2025 року, коли про обов’язкову заяву щодо неотримання пенсії з РФ під час процедури ще не йшлося.

"Ця проблема не була вирішена до нового року. Частина людей намагалася подати заяви пізніше, частина — ні. Дехто подав заяву на проходження ідентифікації вже з нового року. Зараз вони очікують результатів і з’ясовують, як це вплине на виплати цього року і цього місяця.

Тому, якщо людина не подала таку заяву раніше, вона може зробити це або під час відеоідентифікації, або через портал електронних послуг Пенсійного фонду за наявності електронного чи Дія.Підпису", – говорить він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що власники дизельних авто по всій Україні в морозну погоду масово зазнають серйозних фінансових втрат через проблеми з пальним. Автомобілі не заводяться, паливні фільтри забиваються парафіном, а кожен візит на СТО коштує щонайменше півтори тисячі гривень. У складніших випадках сума ремонту може сягати десятків тисяч. Автосервіси працюють із перевантаженням і не встигають обслуговувати черги дизельних машин, що вийшли з ладу, а причина майже завжди одна — запарафінене дизельне пальне.