Успеть до 31 декабря. Тысячи украинцев рискуют остаться без пенсий — как спасти выплаты

До крайнего срока прохождения идентификации осталось три недели

Украинцам, которые выехали за границу, остаются на временно оккупированных территориях или имеют статус внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря необходимо пройти идентификацию личности.

Как сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в ответ на информационный запрос "Телеграфа", правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий и страховых выплат для украинцев, которые временно проживают за пределами страны или на оккупированных территориях.

Как именно меняются правила для пенсионеров этих категорий?

Правительство утвердило новый Порядок выплаты пенсий и страховых выплат, который начал действовать с 20 марта 2025 года. Этот Порядок регулирует механизм получения пенсий лицами, которые:

временно проживают за пределами Украины ;

; находятся на оккупированных Россией территориях ;

; или выехали с таких территорий и проживают на подконтрольной государству территории.

В соответствии с пунктом 6 документа, все эти категории получателей обязаны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря, независимо от того, какой способ получения пенсии они используют. Сам факт прохождения идентификации становится ключевым условием продолжения выплат.

Что делать гражданам, которые не могут пройти идентификацию лично?

Они имеют право пройти процедуру дистанционно. Один из способов — видеоконференцсвязь с работником Пенсионного фонда, во время которой необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность. Запись на такую идентификацию осуществляется через специальный сервис на веб-портале электронных услуг ПФУ или через контакт-центр.

Заполнение формы на прохождение видеоиндентификации на сайте ПФУ

Альтернативный вариант — авторизация через "Дія.Підпис" (Дія ID) в личном кабинете на портале Фонда с использованием квалифицированной электронной подписи. Кроме того, лица за границей могут обратиться в украинское дипломатическое учреждение для получения документа, подтверждающего факт пребывания в живых.

Этот документ вместе с письменным заявлением о продолжении выплаты пенсии можно отправить заказным письмом в территориальный орган ПФУ или подать онлайн — загрузив качественную сканированную копию и подписав заявление квалифицированной электронной подписью через портал электронных услуг.

В каких случаях может быть прекращена выплата пенсии?

Невыполнение требования по прохождению физической идентификации в предусмотренных законом случаях является основанием для прекращения выплат по решению территориального органа ПФУ. То есть, если пенсионер, который обязан ежегодно подтверждать свою личность, этого не делает, Пенсионный фонд имеет право временно остановить перечисление средств до момента выполнения им процедуры идентификации.

Как происходит возврат выплат?

Восстановление выплат в таких случаях осуществляется согласно части второй статьи 49 Закона № 1058 и возможно только после того, как орган ПФУ установит все обстоятельства и подтвердит наличие оснований для восстановления пенсии. Фонд акцентирует, что для лиц, которым выплата была прекращена именно из-за непрохождения физической идентификации, восстановление проводится исключительно после фактического ее прохождения.

В то же время, перечень документов, необходимых для восстановления выплат, определяется Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий, утвержденным постановлением правления ПФУ № 22-1. Этот Порядок является универсальным и применяется также к внутренне перемещенным лицам.

После возобновления начисления пенсия выплачивается и за тот период, в течение которого она была приостановлена, — такое правило предусмотрено частью первой статьи 46 Закона № 1058. То есть после подтверждения личности и принятия решения о возобновлении пенсионер получает и текущие выплаты, и задолженность, накопившуюся за время прекращения.

Каким образом ПФУ проверяет фактическое место проживания пенсионера-переселенца?

Человек указывает этот адрес в своем заявлении, и именно по нему осуществляются выплаты. Для внутренне перемещенных лиц действует отдельное правило: пенсия может начисляться по адресу, зафиксированному в справке о взятии на учет ВПЛ. При этом Пенсионный фонд прямо указывает, что его территориальные органы не имеют полномочий проверять фактическое место проживания получателей, что снимает риски относительно дополнительных проверок или ограничений для этих категорий.

Кто имеет право на помощь как ВПЛ через Пенсионный фонд?

На такую помощь имеют право ВПЛ, которые переместились после 1 января 2022 года с территорий боевых действий или временно оккупированных районов, лица, чье жилье разрушено или признано непригодным для проживания с соответствующим внесением данных в государственный реестр, а также дети, рожденные во внутренне перемещенных семьях и внесенные в единую базу данных ВПЛ.

Это формирует базовую группу получателей, на которых распространяются положения обновленного порядка государственной поддержки.

Помощь ВПЛ назначается с месяца обращения и предоставляется сроком на шесть месяцев. После завершения этого периода ее выплата может быть автоматически продлена еще на шесть месяцев, однако при условии, что получатель и в дальнейшем соответствует всем требованиям и критериям, определенным действующим Порядком.

Такое продление происходит без повторного обращения человека, что значительно упрощает процесс получения поддержки. Размер помощи остается дифференцированным: 3 000 грн получают дети и лица с инвалидностью, тогда как для других категорий внутренне перемещенных лиц сумма составляет 2 000 грн.

Как ВПЛ подать заявление на государственную помощь лично и через "Дію"?

Сделать это можно в бумажной форме при личном обращении в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства заявителя. Кроме того, документы можно подать через центры предоставления административных услуг или исполнительные органы местного самоуправления — сельские, поселковые или городские советы.

При наличии технической возможности доступна и электронная подача через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение Фонда или портал Дія с наложением квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.

Отдельным вариантом остается отправка документов средствами почтовой связи на адрес соответствующего территориального органа ПФУ, что обеспечивает доступность процедуры для граждан в любых условиях.

Кроме механизмов подачи заявлений, ПФУ обращает внимание на важную обязанность получателей помощи: в соответствии с пунктом 9 Порядка № 332, внутренне перемещенные лица обязаны в течение 14 календарных дней уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях обстоятельств, которые могут повлиять на право на получение помощи.

Речь идет, в частности, о:

смене места жительства;

возвращении на постоянное место жительства;

изменении семейного состава;

приобретении или потере статусов, которые определяют право на поддержку;

или любых других факторах, которые могут изменить условия начисления выплат.

Невыполнение этой обязанности может стать основанием для пересмотра размера помощи или ее прекращения, поэтому Фонд подчеркивает необходимость своевременного информирования органов социального обеспечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинским гражданам гарантирована пенсия по инвалидности при наличии соответствующего статуса. Однако её размер также зависит от страхового стажа получателя и ряда других факторов.