Хлеб будет не каждому по карману? На сколько подорожает продукт в 2026 году
Стоимость будет постепенно расти ежемесячно
В 2026 году эксперты прогнозируют рост цен не только на овощи и фрукты, но даже на хлеб. Подорожание может составить до 20%.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": Нынешних цен на хлеб уже не будет? К чему готовиться украинцам.
Что нужно знать:
- Рост цен на хлеб будет обусловлен подорожанием зерна
- Некоторые позиции могут подскочить в стоимости до 75 грн
- Ежемесячно цены на хлеб растут до 2%
Как отмечает ученая Светлана Черемиссина, рост цен на хлеб происходит постепенно. Ежемесячно подорожание достигает 0,5-2%. Быстрее всего дорожает пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 1,5-2% в месяц. Хлеб из муки первого сорта прибавляет 0,9-1,5%, ржаной – 0,6-1,3%, а батон – от 0,5 до 1%.
В течение 2026 года при сохранении тренда можно ожидать таких цен :
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить 71-73 гривны за килограмм (рост на 18-20%);
- хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55-57 гривен за килограмм (рост на 15-17%);
- хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (рост на 17-20%);
- батон будет стоить 36-37 гривен за 500 граммов (рост на 15-17%).
Основной причиной подорожания Черемисина называет рост цен на зерно. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в течение 2026 года пшеница в среднем может прибавить в цене 10-15%. Логично, что и хлеб на прилавках из-за этого подорожает.
