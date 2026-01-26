Хлеб будет не каждому по карману? На сколько подорожает продукт в 2026 году

Стоимость будет постепенно расти ежемесячно

В 2026 году эксперты прогнозируют рост цен не только на овощи и фрукты, но даже на хлеб. Подорожание может составить до 20%.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": Нынешних цен на хлеб уже не будет? К чему готовиться украинцам.

Что нужно знать:

Рост цен на хлеб будет обусловлен подорожанием зерна

Некоторые позиции могут подскочить в стоимости до 75 грн

Ежемесячно цены на хлеб растут до 2%

Как отмечает ученая Светлана Черемиссина, рост цен на хлеб происходит постепенно. Ежемесячно подорожание достигает 0,5-2%. Быстрее всего дорожает пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 1,5-2% в месяц. Хлеб из муки первого сорта прибавляет 0,9-1,5%, ржаной – 0,6-1,3%, а батон – от 0,5 до 1%.

Сколько стоит хлеб в январе 2026 года

В течение 2026 года при сохранении тренда можно ожидать таких цен :

хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить 71-73 гривны за килограмм (рост на 18-20%);

будет стоить 71-73 гривны за килограмм (рост на 18-20%); хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55-57 гривен за килограмм (рост на 15-17%);

может подорожать до 55-57 гривен за килограмм (рост на 15-17%); хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (рост на 17-20%);

вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (рост на 17-20%); батон будет стоить 36-37 гривен за 500 граммов (рост на 15-17%).

Цены на хлеб в 2025

Основной причиной подорожания Черемисина называет рост цен на зерно. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в течение 2026 года пшеница в среднем может прибавить в цене 10-15%. Логично, что и хлеб на прилавках из-за этого подорожает.

