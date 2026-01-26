Хліб буде не кожному по кишені? На скільки подорожчає продукт у 2026

Вартість поступово зростатиме щомісяця

У 2026 році експерти прогнозують зростання цін не тільки на овочі та фрукти, а й навіть на хліб. Здорожчання може сягнути до 20%.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": Нинішніх цін на хліб вже не буде? До чого готуватися українцям.

Що треба знати:

Зростанян цін на хліб буде обумовлене подорожчанням зерна

Деякі позиції можуть підскочити у вартості до 75 грн

Щомісяця ціни на хліб зростають до 2%

Як зазначає науковиця Світлана Черемісіна, зростання цін на хліб відбувається поступово. Щомісяця подорожчання сягає 0,5-2%. Найшвидше дорожчає пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку — на 1,5-2% за місяць. Хліб з борошна першого ґатунку додає 0,9-1,5%, житній — 0,6-1,3%, а батон — від 0,5 до 1%.

Скільки коштує хліб у січні 2026

Протягом 2026 року за умови збереження тренду можна очікувати таких цін:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку коштуватиме 71-73 гривні за кілограм (зростання на 18-20%);

коштуватиме 71-73 гривні за кілограм (зростання на 18-20%); хліб пшеничний з борошна першого ґатунку може подорожчати до 55-57 гривень за кілограм (зростання на 15-17%);

може подорожчати до 55-57 гривень за кілограм (зростання на 15-17%); хліб житній зросте в ціні до 61 гривні за кілограм (зростання на 17-20%);

зросте в ціні до 61 гривні за кілограм (зростання на 17-20%); батон коштуватиме 36-37 гривень за 500 грамів (зростання на 15-17%)

Ціни на хліб у 2025

Основною причиною подорожчання Черемісіна називає зростання цін на зерно. За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, протягом 2026 року пшениця в середньому може додати в ціні 10-15%. Логічно, що й хліб на прилавках через це подорожчає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у чеки в закладах почали включати доплату за генератор. Вже порахували, скільки насправді коштує його робота та як до цього ставляться люди.