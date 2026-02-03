"Золотые" помидоры нашли в "Сильпо": цена оказалась на уровне с морскими деликатесами

Мнения комментаторов разделились

Цены на помидоры черри в одном из супермаркетов Украины поразили покупателей. Их ценник оказался на уровне с морскими деликатесами.

Об этом сообщила украинка в своих соцсетях. Речь идет о томатах черри сливка, которые в сети уже окрестили "золотыми". Килограм такого продукта в "Сильпо" обойдется покупателем в 399 гривен. Ровно по такой же цене, к слову, в этом же магазине продается килограм варено-мороженных креветок без глазури.

Пост автора о помидорах в Сильпо

Помидоры черри в Сильпо

Креветки в Сильпо

В комментариях под постом автора многие украинцы выразили удивление в связи с таким положением дел. Однако вторая часть комментаторов поспешила отметить, что хоть это и дорого, но для такого продукта еще и зимой такая цена не выглядит завышенной.

Комментарии под постом автора

