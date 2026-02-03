"Золоті" помідори знайшли у "Сільпо": ціна виявилася на рівні з морськими делікатесами

Думки коментаторів розділилися

Ціни на помідори черрі в одному із супермаркетів України вразили покупців. Їхній цінник виявився на рівні з морськими делікатесами.

Про це повідомила українка у своїх соцмережах. Йдеться про томати черрі сливка, які в мережі вже охрестили "золотими". Кілограм такого продукту у "Сільпо" обійдеться покупцям у 399 гривень. Рівно за такою ж ціною, до речі, у цьому магазині продається кілограм варено-морожених креветок без глазурі.

Пост автора про помідори в Сільпо

Помідори черрі в Сільпо

Креветки в Сільпо

У коментарях під постом авторки багато українців висловили подив у зв’язку з таким станом справ. Однак друга частина коментаторів поспішила відзначити, що хоч це й дорого, але для такого продукту ще й узимку така ціна не є завищеною.

Коментарі під постом автора

