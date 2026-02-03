Экономия более 100 грн на одной пачке: где украинцам выгоднее покупать популярный продукт
Цены "АТБ" также включены в сравнение
Украинские супермаркеты предлагают разные цены на популярное масло, и экономия может достигать сотен гривен в зависимости от бренда и магазина.
Подробнее о том, на масле какой торговой марки можно сэкономить, написал "Телеграф". Мы использовали сравнительные данные сайта "GoToShop.ua".
Масло "Молокія", "Яготинське" та "Білоцерківське": где выгоднее купить
Масло "Молокія Селянське" 82% (180 г)
- "ATБ" — от 85,90 до 129,30 грн
- "Auchan" — 97,90 грн
- "Varus" — от 119,90 до 122,80 грн
- "Novus" — 199,0 грн
Дешевле всего "Молокія Селянське" сейчас в "АТБ" — можно купить за 85,90 грн, что на 113 грн дешевле, чем у "Novus".
Масло "Білоцерківське Екстра" 82% (400 г)
- "Varus" — 229,0 грн
- "Auchan" — 288,80 грн
Покупая у "Varus", можно сэкономить почти 60 грн по сравнению с "Auchan".
Масло "Яготинське Безлактозне" 82,5% (180 г)
- "Auchan" — 126,0 грн
- "Novus" — 144,0 грн
Беслактозное масло также дешевле всего в "Auchan", экономия составляет 18 грн на одной пачке.
