Экономия более 100 грн на одной пачке: где украинцам выгоднее покупать популярный продукт

Украинские супермаркеты предлагают разные цены на популярное масло, и экономия может достигать сотен гривен в зависимости от бренда и магазина.

Подробнее о том, на масле какой торговой марки можно сэкономить, написал "Телеграф". Мы использовали сравнительные данные сайта "GoToShop.ua".

Масло "Молокія", "Яготинське" та "Білоцерківське": где выгоднее купить

Масло "Молокія Селянське" 82% (180 г)

"ATБ" — от 85,90 до 129,30 грн

— от 85,90 до 129,30 грн "Auchan" — 97,90 грн

— 97,90 грн "Varus" — от 119,90 до 122,80 грн

— от 119,90 до 122,80 грн "Novus" — 199,0 грн

Дешевле всего "Молокія Селянське" сейчас в "АТБ" — можно купить за 85,90 грн, что на 113 грн дешевле, чем у "Novus".

Сравнение цен. Фото: GoToShop

Масло "Білоцерківське Екстра" 82% (400 г)

"Varus" — 229,0 грн

— 229,0 грн "Auchan" — 288,80 грн

Покупая у "Varus", можно сэкономить почти 60 грн по сравнению с "Auchan".

Сравнение цен. Фото: GoToShop

Масло "Яготинське Безлактозне" 82,5% (180 г)

"Auchan" — 126,0 грн

— 126,0 грн "Novus" — 144,0 грн

Беслактозное масло также дешевле всего в "Auchan", экономия составляет 18 грн на одной пачке.

Сравнение цен. Фото: GoToShop

