Супермаркеты дают до 53% скидки на популярные продукты: чем стоит запастись к Масленице

Наиболее выгодным окажется крем-сыр к блинам

К Масленице, которую украинцы традиционно празднуют 16 февраля, супермаркеты предлагают выгодные скидки на молочные продукты, которые станут основой праздничного стола. Большинство этих товаров можно хранить в морозилке или в прохладном месте, поэтому даже при покупке заранее их срок годности "заморозится" до праздника.

Это позволяет экономить время и деньги, планируя праздничные блюда заранее. Подробнее о скидках на молочные продукты написал "Телеграф".

Что купить в магазинах

В сети "Varus" внимание привлекают несколько интересных предложений. В частности, молоко сгущенное "Ічня Іриска" вареное, нежирное, 500 граммов можно приобрести за 69,90 гривны, что на 36% дешевле обычной цены. Любители крем-сыра могут воспользоваться акцией на Baltais классический 55%, 300 граммов, который в эти дни стоит 89,90 грн – это 53% экономии. Также значительную скидку предлагают на весовой сыр "Молочне джерело" сулугуни 45%, который продают за 24,99 гривны за 100 граммов вместо 41,99 гривны и на масло "Злагода" сладкосливочное экстра 82% 180 граммов — 79,90 грн.

Цены на товары в "Varus". Фото: Телеграф

Стоимость молочки у "Varus" и "Сильпо". Фото: Телеграф

Не отстает и сеть "Сильпо", где действуют собственные выгодные предложения. Так, кисломолочный сыр "Ферма" 5%, 350 г можно приобрести за 74,90 гривны, что позволяет сэкономить 31% от стандартной цены. Есть скидка также на масло "Крестьянское" сладкосливочное экстра 82%, 180 граммов, которое стоит 74,99 гривны вместо 129 гривен, экономия составляет 42%.

Масло в "Сильпо" и "Varus". Фото: Телеграф

