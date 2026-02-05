Зальет дождями, а потом заморозит? На Днепр мчит вторая волна лютых холодов

Арктический воздух надвигается в Украину

В Днепр скоро придет похолодание. Морозы задержатся не долго, но будут весьма ощутимыми.

Об этом сообщается в прогнозах погоды. Так, по данным синоптиков сервиса Meteofor, с 9 по 11 февраля в областном центре похолодает до -6-13 градусов, хотя перед этим — с 5 по 8 февраля ожидается волна потепления — до +1 градуса. Также в этот период времени возможны осадки в виде дождя и снега.

Погода в Днепре

Еще одну волну морозов прогнозируют также и специалисты сайта Meteo.ua. По их рассчетам её также стоит ожидать с 9 по 11 число. Столбики термометров, вероятно, будут находится на уровне -3-12 градусов. Также в отдельные дни возможны осадки в виде снега.

Прогноз погоды в Днепре

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

