Заллє дощами, а потім заморозить? На Дніпро мчить друга хвиля лютих холодів

Арктичне повітря насувається в Україну

У Дніпро незабаром прийде похолодання. Морози затримаються не довго, але будуть дуже відчутними.

Про це повідомляється у прогнозах погоди. Так, за даними синоптиків сервісу Meteofor, з 9 по 11 лютого в обласному центрі похолодає до -6-13 градусів, хоча перед цим з 5 по 8 лютого очікується хвиля потепління — до +1 градуса. Також у цей період можливі опади у вигляді дощу та снігу.

Погода в Дніпрі

Ще одну хвилю морозів прогнозують також і фахівці сайту Meteo.ua. За їхніми розрахунками її варто очікувати з 9 по 11 число. Стовпчики термометрів, ймовірно, будуть на рівні -3-12 градусів. Також у окремі дні можливі опади у вигляді снігу.

Прогноз погоди у Дніпрі.

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли чекати на прихід ще одного похолодання в Полтавській області.