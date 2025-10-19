Украинский Марс. Как образовалось название Кривого Рога

Город ни разу с момента основания не переименовывали

Многие украинские города имеют уникальное и интересное название, но есть среди них те, которые вызывают немало вопросов. В частности, Кривой Рог.

"Телеграф" расскажет, почему этот город имеет такое название, а также с чем оно связано. Заметим, что первое письменное упоминание о Кривом Роге датируется 1734 годом, тогда город вошел в список зимовников Ингульской паланки Запорожской Сечи.

Выходит, что Кривому Рогу не менее 250 лет. Это один из старейших городов Украины, который к тому же не менял своего названия. Еще со времен Запорожской Сечи и по сей день населенный пункт на слиянии рек Саксагань и Ингулец называют Кривым Рогом.

Кривой Рог

По одной из версий название города происходит от формы мыса, рога, на слитие вышеназванных рек. Он по своей форме напоминает кривой рок. Казаки называли такие мысы "рогами", поэтому это место и получило название Кривой Рог.

По другой из версий, название образовалось от фамилии запорожского козака, прозванного "Кривой", а фамилия была "Рог". Некоторые считают, что козак здесь поселился и основал город. Однако историки в большинстве своем склоняют к первой версии, считая ее более обоснованной.

Добыча руды в Кривом Роге

Интересные факты о Кривом Роге

Один из самых длинных городов в Европе — его протяженность составляет 126 км.

В Кривом Роге есть подземный трамвай – метротрам. Общая протяженность его двух линий составляет 18 км.

Во время Второй мировой войны город был сдан без боя.

Из-за активной добычи железной руды в городе, все в его округе приобретает рыжий и красный цвет. Из-за подобных явлений Кривой Рог называют Марсом на Земле.

