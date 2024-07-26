В Днепропетровской области высохла река: в чем причина (фото, карта)

Жители Каменского района сообщали о массовом море рыбы на реке Саксагань.

Уровень воды в реке Саксагань в Каменском районе Днепропетровска существенно снизился. Обмелели притоки, некоторые ранее полноводные заводы пересохли.

Об этом свидетельствуют появившиеся в сети кадры. Фото размещены в Telegram.

В сообщении отмечается, что из-за обмеления реки села Каменского района будут обеспечивать привозной водой.

Также в сети распространяется информация, что Минокружение обратилось в Криворожский городской совет с просьбой привести в надлежащее состояние коммуникации центрального водоснабжения.

Жители Каменского района сообщали о массовом море рыбы на реке Саксагань.

В июле сообщалось, что в рамках ежемесячного мониторинга качества водоемов города в Кривом Роге в июне исследовали воду в реках Ингулец и Саксагань. О результатах лабораторных исследований сообщает управление экологии исполкома Криворожского городского совета. Показатели качества воды в реке Ингулец в пределах санитарно-гигиенических нормативов.

В то же время концентрации загрязняющих веществ в реке Саксагань выше, чем в реке Ингулец. Из 11 контролирующих химических веществ превышения фиксируются по трем показателям: сухой остаток, хлориды и сульфаты. Правда, уточняется – показатели качества воды реки Саксагань на уровне прошлогодних.

Ранее "Телеграф" показал своим читателям впечатляющие кадры того, как обмелела река Днестр.