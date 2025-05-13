После катастрофы на Каховской ГЭС: реке Саксагань могут дать вторую жизнь

Сейчас уровень воды в водохранилище составляет всего 19,6 млн м3 при норме в 57,8 млн м3

В Украине есть предварительные договоренности с донорами по финансированию восстановления водности реки Саксаган в Каменском районе Днепропетровской области. Это поможет обеспечить водой 1,4 млн человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Министр Светлана Гринчук в ходе своей поездки на Днепропетровщину провела по данному поводу ряд важных разговоров.

Отмечается, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС и необходимость использования воды из реки для водообеспечения города Кривой Рог привели к почти полному опустошению Макортовского водохранилища. Сейчас уровень воды в водохранилище составляет всего 19,6 млн м3 при норме в 57,8 млн м3.

При длительных засушливых периодах наполнение водохранилища естественным путем может длиться около 10 лет. Другие два водохранилища на реке — Кресовское и Саксаганское — испытывают постоянное влияние высокоминерализованных шахтных вод.

"Поэтому среди технических решений, которые прорабатываем для решения проблемы, — подача днепровской воды из Каменского водохранилища через русло реки Саксагань. Это будет предполагать строительство нового водопровода протяженностью около 30 км, а также устройство насосных станций с водозабором. Реализация проекта позволит наполнить Макортовское водохранилище, улучшить качество воды для обеспечения потребностей жителей в пределах бассейна Саксагань, а также наполнить колодцы в хозяйствах, не охваченных централизованным водоснабжением", — сказала Светлана Гринчук.

В настоящее время Министерство ведет переговоры с потенциальными инвесторами по реализации проекта.

"Все партнеры, с которыми общаемся, всегда открыты к диалогу и быстро реагируют на вызовы, с которыми сталкивается Украина. Яркий пример — уже реализованный проект в Девладовской общине Криворожского района", — отметила Гринчук.

Эти кадры были сделаны летом 2024 года:

Как Саксагань выглядела раньше:

2009 год. Фото: Википедия

2014. Фото: fotokto

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье бьют тревогу, потому что уровень воды в озере Байда на Хортице упал настолько сильно, что даже виден рельеф дна, который раньше не открывался.