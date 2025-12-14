Киев засыпало снегом, но...: когда в столице резко изменится погода (видео)
Синоптики удивили прогнозом
В ночь на 14 декабря в Киев и область пришла настоящая зима — снег укрыл город и пригороды тонким белым слоем. Некоторым снежная ночь создала праздничное и уютное настроение, напомнив, что зимние праздники уже совсем скоро.
Что нужно знать:
- Синоптики заранее предупреждали о снеге именно на 14 декабря
- В ближайшие дни в Киеве ожидается повышение температуры
- Снега в течение следующей недели не предвидится
Соответствующие фотографии и видео были опубликованы в одном из популярных украинских Telegram-каналов. На кадрах видно, что снег накріл крыши домов и деревья. Небольшой его слой остался на земле.
Стоит отметить, что ранее синоптики в своих прогнозах указывали снег именно на 14 декабря.
Погода в Киеве
Согласно прогнозам погоды, в ближайшие дни в Киеве ожидается небольшое потепление — до +5 градусов.
Как сообщает Укргидрометцентр, 17 и 18 декабря днем температура воздуха будет на уровне +3.. +5 градусов, тогда как 14 декабря — от 0 до +2.
При этом, осадков в ближайшие дни в столице не предвидится.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что первый снег в Киеве в этом году выпал в ноябре. Киевляне делились соответствующими видео в социальных сетях.