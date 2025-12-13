"Начинает работать в нашу пользу". Командир назвал фактор, что тормозит продвижение врага (видео)

Погода помогает нашим защитникам

На днях в восточных областях Украины заснежило, выпадение снега и мокрого снега возможно и в ближайшие дни. Эта погода играет на руку нашим защитникам, потому что мешает оккупантам передвигаться.

Что нужно знать:

По словам экспертов, зимняя погода хуже для наступающей стороны

В областях, где продолжаются боевые действия, уже начал выпадать снег

Это мешает врагу двигаться вперед

Об этом рассказал командир Подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов "Абдула" в эфире "Киев 24". Выпадение снега усложняет врагу жизнь.

Погода начинает работать в нашу пользу понемногу… начался снег и им двигаться теперь гораздо сложнее… Иногда так бывает, что эти малые группы проходят, но удается их ликвидировать, – объяснил военный

Будет ли снег во фронтовых областях в ближайшее время

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 14 декабря, в Донецкой и Луганской областях осадков не предполагается. А вот в Харьковской области мокрый снег осложнит жизнь оккупантам.

На следующий день, 15 декабря, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается снег. Ночью 2-6 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от +1 до -3 градусов. 16-17 декабря — без осадков.

Прогноз погоды на 15 декабря.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря побывал на Купянском направлении, где наши воины достигают результатов для Украины, сказал он. Перед этим россияне заявили, что якобы захватили Купянск.