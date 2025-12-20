Там действительно водятся журавли? Что известно о Журавлевке, одном из старейших районов Харькова (фото, видео)

Как слобода стала частью города и любимым местом отдыха – в историческом обзоре "Телеграфа"

Журавлевку знает каждый харьковчанин. Но не все в курсе, что этот удаленный от центра район, ставший одним из самых любимых мест отдыха, является еще одним из самых древних.

Слобода Журавловка возникла почти одновременно с основанием Харьковской крепости. Об этом писал еще Григорий Квитка-Основьяненко. Первоначально Журавлевка была заселена однодворцами, казаками и служилыми людьми Харьковского слободского полка. В XVIII веке они стали военными обывателями, а впоследствии государственными крестьянами. До 1863 года Журавлевка считалась пригородом, а в 1880 году официально вошла в состав Харькова.

Архивное фото Журавлевки, начало 20 века

Ближняя Журавлевка расположена ближе к центру Харькова — с начала улицы Шевченко до метромоста. Она сформировалась вдоль бывшей Белгородской улицы, которая вела к Белгороду и Москве. Активная застройка этой части района началась в конце XIX века, в частности, после открытия Технологического института в 1885 году.

Дальняя Журавловка – старейшая часть района. Она тянется вдоль бывшей Журавловской улицы, вблизи современного Журавловского гидропарка и под Журавловскими склонами 13 городского кладбища. Именно здесь в 1650-х годах возникла первая подгородная слобода Журавлевка.

Были ли на Журавлевке журавли?

Относительно названия "Журавлевка" есть две основные версии происхождения. Согласно первой — в этой местности был колодец, над которым стоял "журавль", чтобы поднимать ведро с водой. Другая версия — большое количество водоемов, многочисленные заводи приманивали сюда на гнездование журавлей. Отметим, что сейчас о гнездовье и речи нет — слишком активное движение людей.

Журавлевка долгое время сохраняла полусельский вид: небольшие дома, сады, левады, мельницы на холмах — их в начале XIX века насчитывалось до двух сотен. Именно эту живописность не раз увековечивал в своих работах художник Сергей Васильковский.

Сергей Васильковский "Журавлевка". Из фондов Лебединского художественного музея

Ситуация начала меняться в конце XIX века, когда неподалеку появились крупные заводы. Сюда начали массово селиться рабочие, ведь жилье стоило дешевле, чем в центре Харькова. И все равно, застройка осталась в основном частной.

Отметим, часть застройки снесли, когда строили уникальное сооружение — харьковский метромост.

Любимое место отдыха в Харькове

Журавлевка славится своим гидропарком. На местном пруду издавна существовали плотина и водяная мельница, а в 1880-х здесь обустроили лодочную станцию и купальню. Сюда приезжали чиновники, учителя, гимназисты и офицеры — с тех пор Журавлевка крепко закрепила за собой репутацию рекреационной зоны.

Журавлевский пруд. Фото Александра Катеринича, 1913 год

В наши дни это оживленное место отдыха с водяными горками, беседками, кафе и мангалами.

Отдых на Журавловке

