Там справді водяться журавлі? Що відомо про Журавлівку, один із найстарших районів Харкова (фото, відео)

Як слобода стала частиною міста та улюбленим місцем відпочинку — в історичному огляді "Телеграфу"

Журавлівку знає кожен харків'янин. Та не всі в курсі, що цей віддалений від центра район, що став одним із найулюбленіших місць відпочинку, є ще й одним із найдавніших.

Слобода Журавлівка виникла майже одночасно із заснуванням Харківської фортеці. Про це писав ще Григорій Квітка-Основ’яненко. Спочатку Журавлівка була заселена однодворцями, козаками та служивими людьми Харківського слобідського полку. У XVIII столітті вони стали військовими обивателями, а згодом — державними селянами. До 1863 року Журавлівка вважалася передмістям, а у 1880 офіційно увійшла до складу Харкова.

Архівне фото Журавлівки, початок 20 століття

Ближня Журавлівка розташована ближче до центру Харкова — від початку вулиці Шевченка до метромоста. Вона сформувалася вздовж колишньої Білгородської вулиці, яка вела до Бєлгорода й Москви. Активна забудова цієї частини району почалася наприкінці XIX століття, зокрема після відкриття Технологічного інституту у 1885 році.

Дальня Журавлівка — старіша частина району. Вона тягнеться вздовж колишньої Журавлівської вулиці, поблизу сучасного Журавлівського гідропарку та під Журавлівськими схилами 13-го міського кладовища. Саме тут у 1650-х роках виникла перша підміська слобода Журавлівка.

Чи були на Журавлівці журавлі?

Щодо назви "Журавлівка" є дві основні версії походження. Згідно з першою — в цій місцевості була криниця, над якою стояв "журавель", щоб підіймати відро з водою. Інша версія — велика кількість водойм, чисельні заплави приманювали сюди на гніздування журавлів. Зазначимо, що зараз про гніздування й мови немає — занадто активний рух людей.

Журавлівка довгий час зберігала напівсільський вигляд: невеликі будинки, сади, левади, вітряні млини на пагорбах — їх на початку XIX століття налічувалося до двох сотень. Саме цю мальовничість не раз увічнював у своїх роботах художник Сергій Васильківський.

Сергій Васильковський "Журавлівка". З фондів Лебединського художнього музею

Ситуація почала змінюватися наприкінці XIX століття, коли неподалік з’явилися великі заводи. Сюди почали масово селитися робітники, адже житло коштувало дешевше, ніж у центрі Харкова. Та все одно, забудова лишилась здебільшого приватною.

Зазначимо, що частину забудови знесли, коли будували унікальну споруду — харківський метроміст.

Улюблене місце відпочинку в Харкові

Журавлівка славиться своїм гідропарком. На місцевому ставку здавна існували гребля й водяний млин, а у 1880-х тут облаштували човнову станцію та купальню. Сюди приїжджали чиновники, вчителі, гімназисти й офіцери — відтоді Журавлівка міцно закріпила за собою репутацію рекреаційної зони.

Журавлівський ставок. Фото Олександра Катеринича, 1913 рік

В наші дні це жваве місце відпочинку, з водяними гірками, альтанками, кафе та мангалами.

Відпочинок на Журавлівці

