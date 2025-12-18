Впервые в Украине: новые редкие виды грибов обнаружили на Харьковщине (фото)

Ученые могут более тщательно изучать почву на наличие различных форм растительной жизни

В Харьковской области ученые сделали уникальные открытия. Необычные грибы были обнаружены благодаря новым подходам к исследованиям.

Такие классы и виды грибов раньше почти не встречались на территории Украины. Об этом сообщает Национальный природный парк "Слобожанский".

По словам ученых, два года назад были отобраны образцы почвы для нового исследования — метабаркодинга грибов. В результате были обнаружены новые классы и виды грибов не только на территории заповедника, но и для всей Украины.

"Первые результаты уже есть, и они действительно впечатляют. Ценной находкой является гриб из Красной книги Украины — грифола курчавая (Grifola frondosa). Это редкий вид, произрастающий в лиственных лесах, обычно у основания дубов. Это еще одно дополнение к редким охраняемым видам парка", — говорится в сообщении.

Грифола извитая (Grifola frondosa)

Также впервые для Украины на территории парка обнаружен новый вид. Его название – Genea hispidula.

"Этот гриб формирует плодовые тела под землей, поэтому его обнаружение традиционными методами является чрезвычайно сложным. Зато метод метабаркодинга прекрасно справился с этой задачей", — говорится в сообщении.

Genea hispidula

Также ученые обнаружили грибы, абсолютно новые для Украины. Это класс Archaeorhizomycetes. В частности, его представителя Archaeorhizomyces borealis. На украинских землях эти грибы почти не культивируются. Сам класс был описан учеными недавно в 2011 году именно на основе данных метабаркодинга.

Archaeorhizomyces borealis

Исследователи отметили, что полученные результаты наглядно демонстрируют, что метабаркодинг является очень эффективным методом для выявления скрытого разнообразия грибов. Поскольку традиционные методы часто упускают из виду некоторые важные детали.

Национальный парк Слобожанский

Это уникальная рекреационная зона. Площадь парка составляет 52,4 квадратных километра. А 95% территории парка составляют леса. Там насчитывается 2027 видов растений и грибов, 22 краснокнижных вида растений, 150 видов птиц, 953 вида насекомых, 1420 видов животных, среди них 51 вид краснокнижных животных.

Карта НПП Слобожанский"

Ранее "Телеграф" сообщал, что грибы росли прямо возле Оперного театра во Львове.