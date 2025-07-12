Оазис посреди высоток: в небезопасном Харькове на пляжах небывалый ажиотаж (видео)

На пляже для отдыхающих обустроили развлекательные зоны

Украину накрыла адская жара, поэтому многие люди предпочитают проводить выходные возле водоемов. В Харькове пляж "Журавлевка" сейчас переполнен отдыхающими, хотя этой ночью город оказался под массированной атакой "шахедов".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Журавлевском гидропарке в Харькове и как выглядит это место. Мы узнали, насколько пляж обустроен для отдыхающих.

Журавлевский гидропарк в Харькове переполнен людьми

Гидропарк расположен в одном из старейших районов Харькова – Журавлевке, вблизи соснового леса. Недалеко находится станция метро "Салтовская", поэтому отдыхающим не доставит серьезных трудностей добраться до живописной локации.

Журавлевский гидропарк переполнен людьми

Известно, что пляж был раньше разделен на две зоны: бесплатную и платную. Но сейчас, согласно информации за 2025 год, вход бесплатный для всех, но услуги платные (100 гривен за пользование аттракционами, шезлонгами и прочим). Отдыхающие могут воспользоваться игровыми площадками, футбольным полем, волейбольной площадкой, а также взять в аренду лодки, спасательные жилеты. На территории есть бесплатный туалет и душ.

На пляже можно арендовать беседку, которая обустроена мангалом и камином. Стоимость аренды составляет 600 гривен.

Пляж "Журавлевка" в Харькове, Фото: hochy.in.ua

Сейчас пляж "Журавлевка" переполнен людьми, которые купаются в речке, загорают и просто наслаждаются отдыхом. Однако следует помнить, что Харьков ежедневно подвергается российским атакам, поэтому нахождение в местах большого скопления людей связано с повышенной опасностью. В таких условиях важно соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными предупреждениями.

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