Оазис посреди высоток: в небезопасном Харькове на пляжах небывалый ажиотаж (видео)
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На пляже для отдыхающих обустроили развлекательные зоны
Украину накрыла адская жара, поэтому многие люди предпочитают проводить выходные возле водоемов. В Харькове пляж "Журавлевка" сейчас переполнен отдыхающими, хотя этой ночью город оказался под массированной атакой "шахедов".
"Телеграф" решил выяснить, что известно о Журавлевском гидропарке в Харькове и как выглядит это место. Мы узнали, насколько пляж обустроен для отдыхающих.
Журавлевский гидропарк в Харькове переполнен людьми
Гидропарк расположен в одном из старейших районов Харькова – Журавлевке, вблизи соснового леса. Недалеко находится станция метро "Салтовская", поэтому отдыхающим не доставит серьезных трудностей добраться до живописной локации.
Известно, что пляж был раньше разделен на две зоны: бесплатную и платную. Но сейчас, согласно информации за 2025 год, вход бесплатный для всех, но услуги платные (100 гривен за пользование аттракционами, шезлонгами и прочим). Отдыхающие могут воспользоваться игровыми площадками, футбольным полем, волейбольной площадкой, а также взять в аренду лодки, спасательные жилеты. На территории есть бесплатный туалет и душ.
На пляже можно арендовать беседку, которая обустроена мангалом и камином. Стоимость аренды составляет 600 гривен.
Сейчас пляж "Журавлевка" переполнен людьми, которые купаются в речке, загорают и просто наслаждаются отдыхом. Однако следует помнить, что Харьков ежедневно подвергается российским атакам, поэтому нахождение в местах большого скопления людей связано с повышенной опасностью. В таких условиях важно соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными предупреждениями.
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