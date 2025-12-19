Харьковские Мальдивы с козацкими корнями: почему Безлюдовка так называется (фото, видео)

Озера, сосновые леса и церковь, стоящая на одном месте несколько веков

Лазурная вода, песок и сосновый лес прямо рядом с Харьковом сделали Безлюдовку одним из любимых мест отдыха харьковчан. И этот поселок имеет давнюю и интересную историю.

Поселок Безлюдовка люди населяли издавна, здесь находили курганы бронзового века, он срезан многочисленными урочищами, часть из которых известны еще с XVII века и все же впервые в документах поселок появился в 1681 году, менее чем через 30 лет после официальной даты "рождения" Харькова. Современные исследования установили, что поселение возникло между 1673-1677 годами.

Местонахождение курганов в Безлюдовке

Место отдыха в Безлюдовке

Происхождение названия Безлюдовка

Происхождение села Безлюдовка долгое время вызывало интерес, поэтому появилось несколько легендарных версий. Среди них — рассказы о козаке Коваленко как основателе, первом поселенце, построившем дом на пустыре. Существовали и фантастические легенды о ссылке изгнанников при Екатерине II и даже ее пребывании здесь. Все эти версии не подтверждаются фактами — Безлюдовка была козацким поселением и существовала задолго до правления Екатерины II.

Также ошибочны популярные утверждения, будто название происходит просто от "глухой, безлюдной местности". Территория вокруг будущей Безлюдовки была освоена еще до ее возникновения и окружена другими селами.

Официальная версия историка Василия Кисиленко состоит в другом. Безлюдовка — это название-прилагательное, описывающее состояние слободы на начальном этапе. В августе 1668 г. во время антимосковского восстания объединенное войско козаков и татар во главе с Мустафой Мурзой разрушило часть села Бабаи и окрестные поселения. Такую "пустую слободу" соседи стали называть Безлюдовкой. Лишь в 1670-х годах здесь начали селиться козаки, основав новую слободу.

Безлюдовка – место приключений

Безлюдовку окружают сосновые и дубовые леса, но особым украшением поселка являются водоемы — бывшие песчаные карьеры, заполненные водой: озера Подборовское, Нагоровское, Коваленко, Синичино, Петьково, Журавлино и другие, а также реки.

Пейзажи Безлюдовки.

Само сочетание лесов и озер сделало Безлюдовку известной как зона отдыха. Здесь можно и на катерах прокатиться, и лениво на пляже поваляться. А до 2022 года в Безлюдовке проводили гонки на внедорожниках.

Покровская церковь

Важным духовным и историческим памятником Безлюдовки является Покровская церковь. Здесь стояла церковь с момента основания слободы, но постоянно сгорала в пожарах. В 1861 году, в год отмены крепостного права, началось строительство каменного храма Покрова Святой Богородицы за счет местных верующих. Проект выполнил епархиальный конструктор Федор Иванович Данилов. Храм освятили в 1865 году на Покров, а затем достроили колокольню.

Исследования свидетельствуют, что храм действовал и после 1917 года, а количество прихожан в 1923-1924 годах составило 870 человек. Богослужения возобновились с 1944 года.

Покровская церковь в Безлюдовке/ Фото Максима Назаренко

В начале 2000-х церковь отреставрировали, однако в 2007 году она сильно пострадала от пожара. Благодаря сплоченности общины храм был полностью восстановлен и повторно освящен.

