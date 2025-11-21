Изменения уже близко: что будет с долларом в Украине на фоне "дела Миндича" и "мирного плана"
Курс валюты растёт на фоне политической напряжённости, влияния международных факторов и коррекции мирового рынка
На фоне громких новостей о деле бизнесмена Тимура Миндича и появлении "мирного плана" Трампа, в Украине ожидаются также и изменения на валютном рынке. Уже вскоре курс доллара может взлететь.
Что нужно знать:
- Доллар может вырасти до 43 грн/$
- Давление на курс создают скандал с Миндичем, "мирный план" и миссия МВФ
- Курс НБУ 21 ноября — 42,15 грн
Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале: "Коррупционный скандал, мирный план и миссия МВФ. Почему снова дорожает доллар и что будет с курсом".
По его словам, курс может взлететь уже на следующей неделе.
Есть предпосылки для курсового похода в рамки 42,5-43 грн/$, и возможно уже на следующей неделе мы зайдем в этот диапазон, особенно учитывая выходные в США и текущие новости
Эксперт также выделил три ключевых фактора, влияющих на курс гривна/доллар:
- Политический кризис в Украине, связанный с коррупционным скандалом, а также предложение мирного плана на этом фоне – это факторы против репарационного кредита. При подписании мирного договора репарационного кредита может не быть. Следовательно, Нацбанку следует экономить/хранить золотовалютные резервы.
- В эти дни в Киеве работает миссия Международного валютного фонда, ранее рекомендовавшего девальвировать гривну. Если раньше Украина могла отстаивать свои взгляды на курсовую политику, то сейчас ситуация не в нашу пользу, и наше государство очень нуждается в подписании новой кредитной программы с МВФ, для чего придется идти на уступки по валютной политике.
- На ситуацию влияет ситуация на мировом рынке и коррекция в паре евро/доллар: курс находится в пределах 1,5-1,6. На этом фоне Нацбанк сдерживает падение евро и активнее переоценивает доллар.
Курс доллара в Украине 21 ноября
По состоянию на сегодняшний, согласно данным Минфин, средний курс в банках следующий:
- Покупка — 42 грн
- Продажа — 42,40 грн
- Курс НБУ — 42,15 грн
Наличный курс:
- Покупка — 42,28 грн
- Продажа — 42,38 грн
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с курсом доллара в Украине до конца 2025 года. Эксперт рассказал, стоит ли ждать скаком или же будет стабильность.