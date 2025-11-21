Изменения уже близко: что будет с долларом в Украине на фоне "дела Миндича" и "мирного плана"

Курс валюты растёт на фоне политической напряжённости, влияния международных факторов и коррекции мирового рынка

На фоне громких новостей о деле бизнесмена Тимура Миндича и появлении "мирного плана" Трампа, в Украине ожидаются также и изменения на валютном рынке. Уже вскоре курс доллара может взлететь.

Что нужно знать:

Доллар может вырасти до 43 грн/$

Давление на курс создают скандал с Миндичем, "мирный план" и миссия МВФ

Курс НБУ 21 ноября — 42,15 грн

Об этом "Телеграфу" рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале: "Коррупционный скандал, мирный план и миссия МВФ. Почему снова дорожает доллар и что будет с курсом".

По его словам, курс может взлететь уже на следующей неделе.

Есть предпосылки для курсового похода в рамки 42,5-43 грн/$, и возможно уже на следующей неделе мы зайдем в этот диапазон, особенно учитывая выходные в США и текущие новости поясняет Шевишин.

Эксперт также выделил три ключевых фактора, влияющих на курс гривна/доллар:

Политический кризис в Украине, связанный с коррупционным скандалом, а также предложение мирного плана на этом фоне – это факторы против репарационного кредита. При подписании мирного договора репарационного кредита может не быть. Следовательно, Нацбанку следует экономить/хранить золотовалютные резервы. В эти дни в Киеве работает миссия Международного валютного фонда, ранее рекомендовавшего девальвировать гривну. Если раньше Украина могла отстаивать свои взгляды на курсовую политику, то сейчас ситуация не в нашу пользу, и наше государство очень нуждается в подписании новой кредитной программы с МВФ, для чего придется идти на уступки по валютной политике. На ситуацию влияет ситуация на мировом рынке и коррекция в паре евро/доллар: курс находится в пределах 1,5-1,6. На этом фоне Нацбанк сдерживает падение евро и активнее переоценивает доллар.

Курс доллара в Украине 21 ноября

По состоянию на сегодняшний, согласно данным Минфин, средний курс в банках следующий:

Покупка — 42 грн

Продажа — 42,40 грн

Курс НБУ — 42,15 грн

Наличный курс:

Покупка — 42,28 грн

Продажа — 42,38 грн

