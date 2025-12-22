Курс долара у Харкові зміниться на свята: чого чекати від валюти

На ціни наступні два тижні впливатиме календар

Харків’янам на новорічні свята, ймовірно, доведеться дорожче купувати долар в обмінниках. Наприкінці року курс може трохи коливатися.

Про це свідчать прогнози експертів у коментарі ТСН.

Так, наприклад, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин каже, що на курс гривні наступні два тижні впливатиме календар, тобто різдвяні та новорічні свята.

"Очевидно, що ділова активність поступово знижуватиметься, хоча з 22 по 29 грудня ще можливі незначні коливання курсу як на міжбанківському, так на готівковому ринках. Але в цілому збережуться нинішні середні значення курсів як долара, так і євро, тобто близько 42,5 грн/долар і близько 50 грн/євро", — уточнив Андрій Шевчишин.

Аналогічної думки дотримується й економіст Андрій Забловський. Згідно з його прогнозом, на міжбанківському ринку курс долара залишиться у попередньому коридорі 42,2–42,5 грн/долар.

"Це означає, що готівковий долар при підвищенні курсу міжбанку може у кінці року на короткий час дорожчати у середньому до 42,7 грн. На початку наступного року малоймовірні зміни курсу від 42,5 грн/долар", — підсумував Андрій Забловський.

