Харьковский метрополитен курсирует по удивительному сооружению. Такого моста нет больше нигде в мире (фото)

Харьковский метромост является единственным в мире крытым мостом метрополитена

Харьковский метрополитен поражает не только своими секретами. В частности, у него в арсенале есть и уникальные сооружения, не имеющие аналогов в мире.

Салтовская линия метро проходит через невероятный крытый метромост над рекой Харьков между станциями "Киевская" и "Академика Барабашова". "Телеграф" расскажет о строительстве и интересных фактах об этом уникальном сооружении.

Строительство моста

Строительство метромоста длиной 980 метров длилось с конца 1979 по 10 августа 1984 года. Он начинается в районе Средней Журавлевки и заканчивается на рынке "Барабашово", содиняя станции "Киевская" и "Академика Барабашова".

Метромост в Харькове

Тоннель в виде гигантской полутрубы над поверхностью земли был более простым и экономным решением для инженеров, чем туннель под землей. Он не требовал длительного и тяжелого подключения водоснабжения.

Метромост в Харькове

Чтобы не было перепада температуры и был минимальный уровень шума возле метро, мост решили сделать крытым. Также на решение повлияло то, что поблизости был только пустырь и свалки, поэтому панорамный вид не играл какой-либо роли.

Метромост в Харькове

Мост состоит из пролетов 10 метров каждый. Каждое сопротивление устанавливали 4 дня и заливали битумом, чтобы вода не могла влиять на железобетон. Уникальная крыша моста состоит из металлических арок-шагов с поперечинами. Каркас заполнили примыкающими друг к другу асбоцементными плитами с продольными внутренними отверстиями, заполненными шлаковатой для утепления.

Метромост в Харькове

Для быстрого монтажа арок было решено установить тележку, которая перевозила по рельсам материалы и оборудование. Первоначально мост был окрашен в голубой цвет и имел наружное освещение. В 1984 году он был введен в эксплуатацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, правда ли, что в харьковском метро есть правительственный бункер огромного размера, предназначенный для руководства города и области.