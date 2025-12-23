В Украине хотят ввести новый налог: Терехов встал на защиту людей

Есть процент бизнеса, использующего теневые схемы, и с этим нужно бороться

Решение о введении НДС для ФЛП было подвергнуто критике со стороны мэра Харькова Игоря Терехова. Он считает, что дополнительная налоговая нагрузка может сделать деятельность предпринимателей в прифронтовых общинах невозможной.

Что нужно знать:

В Украине хотят ввести НДС для предпринимателей, чей годовой оборот превышает миллион

Терехов считает, что с недобросовестными предпринимателями нужно бороться, но это не означает "наказывать всех"

Мэр Харькова призывает убедить Минфин не вводить инициативу

Свое мнение он высказал в Telegram.

Справка: Министерство финансов обнародовало законопроект, который может кардинально изменить правила игры для сотен тысяч украинских предпринимателей. Согласно документу, с 1 января 2027 года физлица-предприниматели (ФЛП, или ФОП по-украински), чей годовой оборот превысит миллион гривен, обязаны регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость.

По словам Терехова, предприниматели в прифронтовых громадах работают в сложнейших условиях — под постоянными обстрелами, с перебоями в логистике и дефицитом кадров, поэтому дополнительная налоговая нагрузка может сделать их деятельность экономически невозможной.

"Да, есть небольшой процент бизнеса, использующего теневые схемы, и с этим нужно бороться. Но это не значит, что нужно наказывать всех. Сегодня по прифронтовым городам летят "Шахеды", КАБы, ракеты. И в этих условиях мы еще говорим об обязательной уплате НДС для малого бизнеса. Мы должны защитить свою позицию и убедить Министерство финансов не вводить эту инициативу", — заявил Терехов.

Заявление Терехова

Градоначальник подчеркивает, что принятие налоговых решений во время войны должно происходить с учетом реальной ситуации в регионах, ведь сохранение малого и среднего бизнеса является критически важным для экономической устойчивости государства.

Напомним, ранее мы писали о том, как с 1 января вырастут налоги для ФЛП.