Без подводных камней не обошлось: Южанина рассказала, что не так в законе о налогах с продаж на OLX

Продавцов вещей в интернете, которые не оформлены как предприниматели, хотят заставить платить налоги

Украинцев, получающих даже единовременный доход через электронные площадки типа OLX, Prom или Rozetka, хотят заставить платить налог с прибыли. Для этого цифровые платформы могут получить обязательство налогового агента.

В проекте закона №14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, предложены "впечатляющие" нормы по налогообложению продаж физлицами на различных торговых электронных платформах. Об этом "Телеграфу" рассказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина, полное интервью с которой выйдет 16 октября.

Что следует знать:

Торговые онлайн-платформы хотят обязать удерживать налоги с доходов пользователей

Даже одноразовая продажа подержанной вещи может облагаться налогом

Лимит в 96 тыс грн хотят сделать общим для всех сервисов

"Почему люди не должны платить с дохода налоги? И сейчас эта норма в налоговом кодексе типа существует. То, что мы столько лет закрывали глаза, не значит, что дальше закрывать будем", — передает нардеп позицию министерства финансов.

Но, отметила Нина Южанина, цифровым платформам хотят предоставить обязательства налогового агента. То есть, тот же OLX должен исчислять и удерживать налоги с доходов, начисляемых пользователю сервиса.

Уверяют, отметила она, что будет определенная сумма, которую не должны облагать налогом, то есть 12 минимальных зарплат, что в общей сложности составляет 96 тысяч гривен. Но сначала налог с прибыли все же снимут.

"То есть платформа облагает налогом, отправляет в бюджет средства, а затем человек должен зайти в свой электронный кабинет налогоплательщика, открыть его и посмотреть…", — рассказала народный депутат.

Налоговая служба сама составит декларацию, а плательщик должен отправить ее. И если сумма продаж за год меньше 12 минимальных заработных плат, уплаченный налог подлежит возврату.

"И дикость в том, что директива и требования, которые мы должны имплементировать, говорят о том, что 30 продаж на сумму 2 тысячи евро не облагаются налогом в европейских странах", — подчеркивает Нина Южанина.

Причем, в странах ЕС этот лимит распространяется на каждую электронную площадку отдельно, а в Украине будут суммировать всю информацию, которая будет стекаться в налоговую от агентов-платформ и этот необлагаемый налогом минимум будет исчисляться один раз.

Большие ассоциации не прочь введения подобных норм, ведь услуги такси или курьерская доставка работают через такие площадки. Поэтому облагая налогом доходы физлиц, предоставляющих такие услуги, они будут указывать реальный официальный доход, с которого будет уплачен налог в казну государства.

Впрочем, отмечает Нина Южанина, некоторые случаи могут настораживать. Например, 12-летний ребенок решил продать ненужную ему или лишнюю старую приставку, ведь ему подарили новую. Или человек, который приобрел какую-то вещь и попользовался ею некоторое время, выяснил, что она ему не подходит. И выставил на продажу, конечно, дешевле.

"Человек получил убытки, но с него будет удержан дополнительно налог", — удивляется Нина Южанина.

Народный депутат уверяет, что рассказы о том, что налогообложение пользователей электронных площадок является требованием директив Евросоюза и Международного валютного фонда является ложью. В любой стране каждая подобная директива тщательно рассматривается для правильного применения, проводится большая разъяснительная работа или вводится переходный период. Скажем, при подаче декларации человек смог бы отразить свои доходы и расходы, и ущерб был бы сразу виден.

"Но этого не предусмотрено. И никто не собирается этого делать", — утверждает член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Напомним, "Телеграф" писал, что граждан, получающих доходы через интернет-платформы или мобильные приложения без ФЛП, планируют облагать налогом по ставке в 10%. Для этого налоговым органам будет раскрываться банковская тайна.