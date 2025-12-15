Платит ли Telegram налоги в Украине? Нардеп дал смешной ответ

Каналы зарабатывают, а вот бюджет, вероятно, нет

Telegram давно стал одним из главных источников новостей и рекламы в Украине. В то же время, остается открытым вопрос уплаты налогов. Налоговая служба не может четко сказать, платит ли платформа деньги государству.

Что нужно знать:

Telegram не подтвердил официальное представительство в Украине

Анонимные каналы никогда не регистрировались

Деньги идут через криптовалюту без контроля

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Голос", председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Подробнее читайте в материале: "Telegram обращается с Украиной, как гопник: Юрчишин о скандальных видео с ТЦК, деньгах на телемарафон и трюке Ахметова".

Депутат обратился в налоговую службу по вопросу об уплате налогов соцсетью Telegram и отдельными каналами платформы. Ответ оказался неожиданным. Налоговая служба не может установить, какая организация представляет Telegram в Украине.

Максимально забавный ответ. Поскольку Telegram не верифицировал свой офис в Украине, то налоговая не может установить, кто из почти десятка юридических организаций, имеющих в своем названии Telegram, является представителем Telegram, сказал Юрчишин.

По его словам, в стране зарегистрировано около десяти компаний под названием Telegram. Ни одна из них официально не признана представительством соцсети. Поэтому проверить уплату налогов невозможно.

Анонимные каналы в Telegram никогда не регистрировались как средства массовой информации. Остальные каналы долго избегали официальной регистрации. Ситуация изменилась после разрешения на рекламу гемблинга в электронных СМИ.

Часть каналов начала регистрироваться, а значит, платить определенные налоги. Но опять же, подавляющее большинство этих услуг предоставляется через криптовалюту и другие механизмы, объяснил Юрчишин.

Депутат подчеркнул, что поступления от Telegram в украинский бюджет скудны. Большинство расчетов происходит через криптовалюты и другие механизмы, которые трудно контролировать. Официальной статистики о налоговых поступлениях от соцсети нет.

