Введут налоги для таксистов, а товары из Китая станут дороже. Что изменится в Украине в 2026 году

Владислава Коваль
Олег Гетман Новость обновлена 05 декабря 2025, 14:57
Экономист объяснил, как на обычных украинцев повлияют налоговые изменения

Госбюджет на 2026 год содержит решения, которые эксперты называют скорее политическими, чем экономическими. Часть расходов правительство все же оставило в категории "популистских", одновременно заложив в документ налоговые изменения.

На этом фоне в парламенте прозвучал тезис, что после принятия бюджета МВФ может потребовать пересмотра налогов для граждан. "Телеграф" спросил экономического эксперта и координатора групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, есть ли основания для таких опасений, что в бюджете он считает самым уязвимым и каких реальных изменений людям стоит ожидать в 2026 году.

Несколько "хотелок" в бюджете остались

— Насколько, по вашему мнению, реалистичен общий макропрогноз, который заложили в бюджет. Есть ли параметры, которые вызывают у вас недоверие?

— Как для военного времени бюджет вполне реалистичен. 2,9 триллиона доходов, еще около 2 триллионов, которые нужно получить из других источников, 2,8 на оборонку. Для мирного времени это был бы катастрофический бюджет, с таким невероятным дефицитом был бы прямо ужасный.

Для военного времени мы примерно уже с таким бюджетом живем четвертый год, когда около 2 триллионов гривен нам приходит от международников, и дефицит составляет такие сумасшедшие цифры.

Поэтому вполне реалистично. За исключением нескольких популистских историй, нескольких "хотелок", которые все же там остались, в целом бюджет на 95% достаточно качественно составлен.

— Относительно популистских решений, это какие именно вы имеете в виду?

— Несмотря на призывы аналитических центров, нас, экспертов, ряда народных депутатов, все еще оставили "кэшбек", который мы считаем неэффективным и просто пиарным, популистским решением. Еще осталось 4 миллиарда на так называемые "стратегические коммуникации".

И еще ряд таких второстепенных расходов, которые лучше было перекидывать на оборону, на дороги и все остальное. Это не катастрофическая цифра, но около 20-30 миллиардов – популистские истории.

К счастью, добавили на реформирование БЭБ 244 миллиона, чего мы тоже хотели. Это как раз положительное изменение.

Товары на Temu подорожают?

— Насколько рискованна ставка правительства на внешнее финансирование? Есть ли риски, которые могут усложнить или задержать его поступление?

— Какие-то факторы есть всегда. Но с одной стороны, на следующий год у нас есть гарантированных несколько десятков миллиардов – это остатки программы ERA, когда нам передают средства безвозмездно, проценты от российских этих арестованных активов. Есть остатки программы Facility, есть остатки других программ.

С другой стороны, мы сейчас должны войти в новый меморандум с МВФ, который будет таким флагом, маяком для других доноров, что Украина в адеквате, Украина выполняет свои обязательства, Украина проводит необходимые реформы и можно средства ей предоставлять.

Поэтому как только всеми сторонами будет подписан этот меморандум, этот маяк, то с дополнительными средствами не должно быть проблем. Мы каждый год получаем около 40 млрд долларов. Международники уже привыкли, что у нас такая потребность, нам нужно давать такие суммы.

Сергей Марченко, министр финансов Украины
— Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что после принятия такого бюджета Международный валютный фонд "выпишет чек" на него в виде пересмотра налогов для людей. Насколько реалистичен такой сценарий и что будет ожидать граждан и бизнес?

— Нет, налогов для граждан как раз особо не будет. В конце прошлого года, когда был поднят существенно военный сбор, вот тогда это коснулось почти всех-всех граждан. В отличие от такого широкого решения, в следующем году ничего такого и близко не будет. Никакие налоги общегосударственные подниматься не будут, и это счастье.

Что будет подниматься? Уже принят закон и заложен бюджет – это налог на сверхприбыль банков. Все же, заплатят в следующем году 50% от всех своих прибылей, но это более-менее оправдано, потому что они реально зарабатывают сейчас на, по сути, государственных процентах сумасшедшие деньги.

С другой стороны, будет введен так называемый "налог на цифровые платформы". Он коснется около 300 000 граждан, которые сейчас находятся в неформальном секторе. Это – курьеры, водители, которые работают через "Уклон", "Убер", "Болт", "Кабанчик" и так далее. Цифровые платформы станут налоговыми агентами, это достаточно нормальный европейский опыт. За своих контрагентов, за своих партнеров – то есть, водителей и курьеров, сантехников, они будут платить налоги.

Сейчас это будет 5+5%, после завершения военного положения – 5%, что является самой либеральной ставкой в Европе вообще. Это будет без дополнительного усложнения для водителей, курьеров и так далее, за них все будет делать платформа. Им не нужно ни регистрироваться, ни сдавать отчеты, все за них будет уплачиваться, а для них будет огромный позитив – будет белый доход, они смогут брать любые кредиты, ипотеку и так далее. Так что, это положительная как раз история. Это принесет государству около 14 миллиардов гривен в год.

И еще одна положительная история – НДС для китайских маркетплейсов. Тем способом, в котором оно будет реализовано, это принесет пользу для экономики нашей страны. Это европейская модель – Import One Stop Shop – и для обычных людей ничего не изменится, им не нужно ни растаможивать, ни платить налоги. НДС будет сразу добавлен к цене товара на китайских маркетплейсах, а они раз в месяц будут перечислять НДС в бюджет.

С одной стороны, это выровняет конкуренцию, потому что сейчас китайцы не платят НДС, а на такие же украинские товары – одежда, игрушки, товары для дома – украинские производители НДС платят. Поэтому этот шаг, который предложен в меморандуме, выровняет конкуренцию и даст государству дополнительных 16 миллиардов гривен.

— А если говорить о суперобычном среднестатистическом человеке, для него в этом бюджете какие-то изменения будут? Повышение цен или изменения в социальных выплатах?

— Для обычного человека, который работает на обычной работе, ничего не изменится. Цены будут расти, но примерно так, как и всегда – инфляция будет составлять 6-7-8%, это небольшая инфляция. Так же растут и зарплаты, и даже быстрее, чем растет инфляция.

Кругооборот ФЛП с НДС

— В 2027 году все же планируют вводить НДС для ФЛП с доходом более 1 миллиона гривен. Как вы относитесь к этой инициативе и как она повлияет на малый и средний бизнес в Украине?

— В соответствии с событиями, которые происходили последнюю неделю, я считаю, что эта история не будет введена. По меньшей мере, она не будет введена в ее первичной конфигурации. Такая идея не получила поддержки ни народных депутатов, ни аналитических центров.

Все ведущие аналитические центры позавчера вышли с совместным заявлением о том, почему эта история вредна. Не набрала она популярности и среди бизнес-ассоциаций, которые тоже вышли вчера и позавчера с обращениями.

Все мнения общества были донесены МВФ, были донесены депутатам, и сейчас обсуждается, как трансформировать эту идею, потому что в таком виде она была вредной и она не принесла дополнительных средств в бюджет, а наоборот, уменьшились бы поступления в бюджет.

Потому что ФЛП у нас за много лет стали очень умными. И никакой умный ФЛП не будет переходить на НДС, если бы оно было установлено на уровне 1 миллиона. Потому что всегда можно открыть второго ФЛП, третьего ФЛП, ФЛП на сестру, на папу, и каждый этот ФЛП будет работать на 500-600 тысяч в год. Или другим способом занижать обороты – не выдавать фискальные чеки, работать за наличные, делать еще что-то.

Обойти такой искусственный, неадекватный порог – очень легко. Поэтому мы, аналитические центры, считаем этот шаг контрпродуктивным и вредным. И складывается впечатление из последних заявлений власти, что он не будет реализован. Возможна реализация в том виде, в котором в лучших странах Европы – Италии, Франции, Британии – установлен такой порог. Там этот порог установлен на уровне 85 000 евро (ред. – около 4 180 000 гривен). К такому мы и склоняли представителей власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что утверждение бюджета на 2026 год вызвало множество вопросов, поскольку в документе появились положения о повышении выплат учителям и депутатам, но не военнослужащим. Это вызвало серьёзное возмущение в обществе, ведь многие бойцы уже более четырёх лет находятся на передовой и продолжают получать минимальные суммы.

